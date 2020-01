Sporttörténelmi ugrás a vasi Vörös Virágtól

A női síugrás világkupa-sorozatának történetében az első magyar pontot szerezte meg szombaton a Kőszegi SE kiválósága, Vörös Virág.

Vörös Virág nem először hajt végre sporttörténelmi tettet. Ugyanis első magyar női síugróként 2016 nyarán kvalifi kálta magát a világkupa-viadalra. A 20 esztendős kiválóság a hét végén ismét hallatott magáról: a női síugró-világkupasorozat történetének első magyar pontját szerezte meg szombaton a romániai Barcarozsnyón (Rasnov). A kőszegi síugró előtt ez a bravúr utoljára Fischer Lászlónak sikerült 1984-ben a Lake Placid-i világkupán (ahol 12. lett).

A Magyar Sí Szövetség tájékoztatása szerint Vörös Virág a 33. helyen jutott be a 40 sportolót felvonultató főversenybe (ezzel a klingenthali és zaói világkupa után harmadszor is sikerült a legjobb 40 között végeznie), ahol az egy vk-pontot érő 30. helyen fejezte be a versenyt. Az első sorozatban 85,5, a másodikban pedig 82,5 métert repült. A vasárnapi kvalifi kációt a 31. helyen teljesítette, így ismét bejutott a főversenybe. Ott azonban az első sorozatban a 34. helyen végzett, nem folytathatta a küzdelmet.

– Megvan életem és a történelem első női magyar síugró-világkupapontja, és ez szenzációs dolog! – nyilatkozta Vörös Virág a Magyar Sí Szövetség honlapján. – Sikerült a legjobb 40-be kvalifi kálnom, aztán a 30-ba kerültem, ráadásul az első sorozat után a 26. helyen álltam. Nagyszerű érzés sporttörténelmet írni! Vasárnap is kvalifi káltam magam a főversenybe, a pontszerzés viszont nem sikerült. De így is nagyon elégedett vagyok, karrierem legsikeresebb hétvégéjét zártam.

Érdekesség, hogy Vörös Virág hónapok óta kirobbanó formában versenyez, ugyanis nyáron a világkupával egyenértékű grand prix sorozatban is sikerült pontot szereznie, miután 23. lett a csehországi Frenštátban – vagyis érett már egy újabb kiugró eredmény.

A 2019/2020-as téli világkupa-sorozat december elején Norvégiában kezdődött (Lillehammer), majd Németországban (Klingenthal) versenyzett a mezőny. Aztán januárban eddig Japán (Szapporo, Zao) és Románia (Rasnov) volt a házigazda. Február 1–2-án ismét Németország (Obertsdorf) következik, aztán Ausztria (Hinzenbach), Szlovénia (Ljubno), majd egy norvég (Oslo, Lillehammer, Trondheim), végül pedig egy orosz (Nizhny Tagil, Chaikovsky) sorozat.

– Rengeteg gratulációt kaptam, nagyon jólesnek az elismerő szavak, boldog vagyok – árulta el lapunknak már hétfőn a Budapesten tartózkodó Vörös Virág. – Érdekesség, hogy 2016-ban éppen a barcarozsnyói pályán szenvedtem súlyos sérülést, elszakadt a térdszalagom – most kárpótolt a sors. Jó formában, jó erőben érzem magam, és mentálisan is készen állok arra, hogy a sportág legjobbjaival versenyezzem. A folytatásban – a Magyar Olimpiai Bizottság és a Magyar Sí Szövetség támogatásának is köszönhetően – a világkupa összes állomásán rajthoz állok. Szeretnénk minél többször bejutni a döntőbe, és természetesen nem elégszem meg az eddig megszerzett egy vk-ponttal. A legtöbb esélyem talán a normál sáncos versenyeken van a jó szereplésre – Ausztriában és Szlovéniában –, mert az ilyen típusú sáncokon sokat gyakoroltam. Sűrű időszakot élek, folyamatosan úton vagyok, versenyzem, alig néhány napot tudok csak otthon tölteni Kőszegen. De nagyon élvezem a mostani helyzetet, alig várom már a következő, németországi világkupa-állomást.