Szétbombázta a Vasas a Haladást

Egy óra alatt szétbombázta a Haladás Szombathely röplabdacsapatát a címvédő, Bajnokok Ligájában is edződő Vasas Óbuda a női Extraliga vasárnapi mérkőzésén.

Vasas Óbuda–Haladás Szombathely 3:0 (17, 9, 15). – Budapest, 150 néző, női röplabda Extraliga-mérkőzés, vezette: Kiss Z., Szabó Zs.

Vasas: KJELSTRUP 11, Dékány 4, Abdulazimova 4, Ana Tiemi 2, Török 8, Kalicanin 14. Csere: Juhár (liberó), Bleicher, Hajós. Vezetőedző: Jakub Gluszak.

Haladás: Wallner 3, Vacsi 1, Cicic 1, Császár 4, Lescay 4, Palánkai-Omoshebi 1. Csere: Lojen (liberó), Zoltán (liberó), Szendrődi, Péteri 1. Vezetőedző: Leiszt Máté.

A szombathelyiek változatlanul több sebből véreznek. Nem tudott a csapattal tartani egyik legjobbjuk, a térdével bajlódó Genesis Miranda. Bár ott volt a keretben, a második számú feladó, Csóka Lili vállsérülése miatt nem tudott beszállni a játékba. Bemutatkozott viszont az új szerzemény, a 19 éves Palánkai-Omoshebi Zsófia, akiben nagy potenciált látva a TFSE-től igazolták a zöld-fehérek. Egyelőre van mit tanulnia, majd a jövőben szeretnének rá alapozni.

Rögtön magukhoz vették a Bajnokok Ligájában is edződő angyalföldiek az irányítást. A Haladás 15-12-ig tudta tartani a lépést, aztán elkezdett tovább nyílni az olló a két csapat között, a bombaerős nyitásokkal, ütésekkel operáló Kjelstrup okozta a legtöbb zavart a vasiak soraiban. Nem voltak pontosak és sokat is hibáztak a zöld-fehérek, 21 perc alatt lezárta a játszmát a Vasas (25-17).

A második szett vesszőfutás volt a szombathelyiek számára. Klassziskülönbség volt a két csapat között, a határozottabb, erőteljesebb, tudatosabb, magassági fölényben is lévő hazaiak könnyedén szereztek tetemes előnyt, a Haladás még a tíz pontot sem tudta elérni (25-10).

Jobb arcát mutatta a szombathelyi csapat a harmadik játékrészben, a mérkőzésen először belekóstolhatott a vezetésbe is. Kiegyenlített volt a játék, de 9-10-ig jobbára a Haladásnál volt az előny.

11-11 után viszont begyújtotta rakétáit a címvédő, és ismét macska-egér harcra kezdett hasonlítani a játék. A sérülések miatt csereproblémákkal is küszködő Haladás kicsit sem tudta megnehezíteni az amúgy is jóval esélyesebb ellenfele dolgát, egy óra alatt véget is ért a találkozó (25-15).

Leiszt Máté: – Gratulálok a Vasasnak; a hibáinkkal könnyűvé tettük a hazaiak dolgát.

A Haladás legközelebb hazai pályán játszik, szombaton 18 órától az UTE együttesét fogadja.