Rekordbevételt hozott az elmúlt év a zenei jogdíjakból az Egyesült Királyságban

A koronavírus-járvány, a koncertek elmaradása miatt ugyanakkor 2020 hatalmas veszteségeket ígér.

A tavalyi bevétel 8,7 százalékkal magasabb, mint a 2018-as, a járvány miatt azonban elkerülhetetlen lesz a visszaesés 2020-ban és 2021-ben. A meghiúsuló élőzenei és nyilvános előadásokból befolyó jogdíjak összegének csökkenése egyelőre beláthatatlan, de drasztikus lesz, a lassabban érkező nemzetközi befizetések miatt ennek hatása jövőre is érezhető lesz – idézte Andrea Martint, a brit zenei előadói jogi szövetség (PRS) vezérigazgatóját csütörtökön a www.bbc.com.

A PRS 145 ezer dalszerzőt, szövegírót, kiadót tömörít, ezek jogdíjbevételeit biztosítja, amikor zenéiket játsszák, előadják bárhol a világon. A szervezet 18,8 trillió „előadást” rögzített 2019-ben, ebben a koncertek mellett benne vannak a streamelések, a letöltések, a rádiós és televíziós közvetítések, valamint az úgynevezett háttérzene is, ami a vendéglátóipari egységekben, boltokban, mozikban is szól.

A dalokat tekintve az előadók közül a legnagyobb bevételt Lewis Capaldi Someone You Loved című száma hozta tavaly az Egyesült Királyságban, mögötte Lil Nas X következik az Old Town Roaddal, a harmadik helyre Ed Sheeran és Justin Bieber duója került az I Don’t Care című dallal.

Az élő zene 54 millió font (21,6 milliárd forint) jogdíjbevételt hozott 2019-ben, ami 15 millió fontos (6 milliárd forintos) növekedés az előző évhez képest. A masszív emelkedéshez hozzájárult a Spice Girls, Sir Elton John, Ed Sheeran gigaturnéja, valamint a Glastonbury fesztivál megrendezése (utóbbit 2018-ban pihentették). Az idei nyári fesztiválok teljes kiesése, és tucatnyi turné jövő évre halasztása azonban lehetetlenné teszi a sikeres tavalyi év reprodukálását.

A brit zeneipart képviselő UK Music összesítése szerint a tavalyi 1,1 milliárd fontról (440 milliárd forintról) 200 millió fontra (80 milliárd forintra) zuhanhat idén az élő zene hozzájárulása a brit gazdasághoz. A dalszerzőket képviselő Ivors Academy becslése alapján tagjai átlagosan 25 ezer fontos (10 millió forintos) veszteséggel kalkulálhatnak fél év alatt. Drasztikus lesz a háttérzene utáni bevételkiesés a tavalyi 168,2 millió font (67,3 milliárd forint) után. Talán a streamelésből származó jogdíjbevételek úszhatják meg valamennyire a karantént. Ezek összege tavaly 22,1 százalékkal 155 millió fontra (62 milliárd forintra) nőtt, és a video-on-demand (VOD) szolgáltatásból befolyó pénz is 47,5 százalékkal nőtt 2019-ben.

Az Ivors Academy és egy másik szakmai szervezet, a Musicians’ Union a streamingbevételek igazságosabbá tételén is dolgozik. Ennek lényege, hogy az előfizetői díj egyenesen ahhoz a művészhez vándoroljon, akit az előfizető hallgat. A díjak jelenleg egy központi kalapba kerülnek, ahonnan százalékos elosztásban jutnak a zenészekhez, énekesekhez.

A PRS segélyalapjából időközben több mint 2,1 millió fontot (840 millió forintot) fizettek ki a bevételeiktől elesett zenészeknek és szerzőknek. Ötmillió fontot (2 milliárd forintot) már márciusban kiosztott hasonló célokra a Help Musicians.