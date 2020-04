Szigorú korlátozások a hajléktalanszállón

Járvány­ügyi okokból szigorú korlátozásokat vezettek be a szombathelyi hajléktalanszállón és a Kolozsvár utcai Hajléktalanok Otthonában.

– Nem könnyű időszakon vagyunk túl – szögezte le Németh Klára, a Fogyatékkal Élőket és Hajléktalanokat Ellátó Közhasznú Nonprofit Kft. (FÉHE) ügyvezető igazgatója. – Nem titok, hogy a hajléktalanok közül sokan küzdenek krónikus betegségekkel, szív-és érrendszeri problémákkal, diabétesszel, alkoholbetegséggel. Ez a COVID–19 vírus szempontjából jelentős kockázati tényező. Ugyanakkor azt is tudni kell róluk, hogy sokan közülük nem kimondottan szabálykövetők, tehát az előírások betartását a mindennapi életben nehéz nyomon követni. A jelenlegi helyzetben a legfontosabb a kollégák és az ellátottak egészségének védelme, minden mást ennek rendelünk alá – hangsúlyozta az ügyvezető.

A szervezet bizonyos tevékenységeit felfüggesztették vagy csökkentették, „csökkentett üzemmódban” működik a közfoglalkoztatás is. A Zanati úti átmeneti szállón és a Kolozsvár utcai bentlakásos intézményben lakóknak viszont nincs hova menniük, róluk a legnehezebb időkben is gondoskodni kell.

Az intézményekben már a járvány kezdetekor beszerezték a szükséges kellékeket, gumikesztyűt, fertőtlenítő szereket, adományként is kaptak kézfertőtlenítőket, az ellátottakat pedig tájékoztatták a betegség mibenlétéről, a kézmosás fontosságáról. A Kolozsvár utcában, ahol sokan ápolásra szoruló betegek, teljes kijárási, intézmény-elhagyási és látogatási tilalmat vezettek be. Az alkalmazottak két csoportban, heti váltásban dolgoznak. Aki épp az állás­idejét tölti, az is csak a legszükségesebb beszerzés erejéig hagyhatja el az otthonát, nehogy fertőzést hurcoljon be. A Zanati út 1. szám alatt nehezíti a helyzetet, hogy egy fedél alatt több ellátási forma keveredik. 86-an életvitelszerűen laknak itt, míg mások csak a nappali vagy éjjeli melegedőt veszik igénybe. Ezért itt nagyon szigorú időkorlátot vezettek be: naponta kétszer egy órában lehet ki-be közlekedni, egyébként az épület zárva van, a csomagolt ebédet is csak az ablakon keresztül vehetik át az arra jogosultak. A szobákban a lakók takarítanak, a közösségi helyiségek, konyhák, fürdőhelyiségek rendszeres fertőtlenítését klóros vízzel közfoglalkoztatottak végzik.

– Valami jót is hozott a járvány – tette hozzá Németh Klára – , a dolgozóink minden korábbinál jobban összefognak a láthatatlan ellenséggel vívott harcban.