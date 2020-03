A balkonon is hódolhatunk a kertészkedés örömeinek

Kiskert nélkül sem kell lemondanunk a kertészkedés öröméről, fűszernövényeket és néhány zöldséget is termeszthetünk még a legkisebb erkélyen is.

Ehhez pedig csak három dologra van szükség: nagy cserépre vagy ládára, palántára vagy magokra és földre – mondta Márczi Elvira kertészmérnök. Utóbbit kertből is szerezhetjük, de keverhetjük is a boltban kapható verziókkal. Erdőből viszont nem illik hazavinni – tette hozzá. A fűszernövények közül nevelhetünk az erkélyen bazsalikomot (nagyon sok fajtája létezik, jól tűri a visszavágást, de nem bírja a száraz földet), snidlinget (kedveli az árnyékosabb helyeket, télen a lakásban tovább nevelhetjük), kakukkfüvet (napos meleg helyre ültessük, viseli a szárazságot) és rozmaringot (szárazságtűrő, homokos talajon fejlődik a legszebben) is. Ha pedig magról szeretnénk kezdeni a folyamatot, jó választás lehet a borsikafű is, amelyet csak rá kell szórni a talajra, nem igényel túl sok gyakorlatot az ültetése.

Télen napos ablakba téve kiválóan érzi magát, így egész évben élvezhetjük aromáit salátákban, jól illik húsos ételekhez és a pizzához is. Ha viszont hamarabb szeretnénk eredményt látni, vásároljunk palántát. Amíg nincs tavasz, addig tartsuk ezeket a szobában, napos helyen. Ha már igazán itt van a jó idő, akkor abban a cserépben, amelyikben vásároltuk, tegyük ki őket a szabadba. Hagyjuk, hogy így szokjanak hozzá az új környezetükhöz, csak ezután ültessük át. Ennél a folyamatnál nagyon fontos, hogy visszavágjuk a növényeket körülbelül harmadára. Ezzel segítünk a növekedésben. Ha arányaiban több lesz a gyökér, mint a lombfelület, könnyebben fejlődnek majd a hajtások – javasolja a szakember. A menta igazi cserépbe való növény, a kertes házban élőknek is azt ajánlják, hogy így tartsák. Ha ugyanis másképp teszünk, nagyon könnyen elszaporodik. Nyári koktélok kiváló kiegészítője lehet, a gyermekeknek pedig a limonádéba is tehetjük. A levelét használjuk salátákhoz, mártásokhoz, és díszítésnek is jól alkalmazható. Szívós növény, de meleg időben rendszeresen kell öntözni. Nemcsak fűszereket, hanem néhány zöldségfélét is termeszthetünk az erkélyen.

A paradicsomok közül a cseresznye- vagy koktélparadicsomot választhatjuk. Ha nagyon kevés a helyünk, kapható olyan palánta is, amelyiknek korlátolt a növekedése, nem kell futtatni, inkább csak bokor marad. Ha viszont megoldható a karózás vagy a futtatás, sokkal jobban megéri ilyen verziót választani, sokkal több termésnek örülhetünk majd. Az öntözésre kiemelt figyelmet kell fordítani, mert a kánikulában a cserépnyi föld nagyon könnyen kiszárad.

Ha egy-egy öntözés kimarad, még nincs minden veszve, hamar regenerálódik a növény. Egyetlen tő sóskát is tarthatunk egy cserépben, egy kis családnak főzhetünk ennyi levélből, de használhatjuk a ma nagyon divatos smoothie-k készítéséhet is. Balkonládába mehet a rukkola is, különleges ízével feldobhatjuk a salátákat. Ha egy tőről mindig csak néhány levelet szedünk, sokáig élvezhetjük majd ezt a fi nomságot is. Éveken keresztül élvezhetjük a termést, ha a csili mellett döntünk, egy kis bokor is jó termést hoz, könnyedén áttelel a lakásban, nem igényel sok gondozást. Kapható már kifejezetten balkonra szánt változata, színes díszük lehet az ablakoknak nyáron és még ősszel is.