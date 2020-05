A stylist élete nem csak játék és mese – Kovács Delinke meséli el, hogyan éli meg a jelenlegi helyzetet

Mit csinál egy stylist, ha nem ad tanácsot másoknak? kovács Delinkét, az ismert vasi stílustanácsadót kérdeztük a munkájáról, hétköznapjairól és a jelenlegi helyzetről.

Kovács Delinkéről korábban már többször is írtunk, most pedig azért fordultunk hozzá, hogy megkérdezzük, mit is csinál egy stylist, mikor szinte mindenki „szobafogságra” van ítélve egy ideig. Delinke elmesélte, hogyan telnek a hétköznapok, ő mire figyel, ha kimegy a szabadba. Ezen kívül pár tippet is adott hölgy olvasóinknak, ha otthon is szeretnének csinosak lenni kényelmes öltözékben.

A jelenlegi helyzetben mivel foglalkozol pontosan, mint stylist? Tudsz emberekkel online foglalkozni, vagy miként töltöd a munkaidődet?

Március 11-én még voltam egy vállalati rendezvényen, majd mérlegeltem a dolgokat és lehet túl óvatos voltam, de másnap már én mondtam vissza a vendégeimet és azóta zárva van a stílus stúdióm.

Bár rengeteg helyen olvastam, hogy a vállalkozásoknak alkalmazkodni kell a kialakult helyzethez és érdemes átállni az online szolgáltatásokra, azonban én ezt nem tettem meg. Ez tudatos döntés volt. Őszintén megmondom, hogy nem hiszek az online tanácsadásban. Szeretek személyesen találkozni az vendégekkel, mert sokkal bensőségesebb beszélgetés tud kialakulni és én is jobban rá tudok hangolódni az adott személyre.

Viszont továbbra is aktív vagyok a közösségi oldalaimon és több idő jut a blogomra is, ahova rendszeresen írok cikkeket. Bevallom az elején nagy dilemma volt, hogy jó ötlet-e ezekben az időkben posztolni, írni és csinálni tovább a dolgaimat. De azt vettem észre, hogy szívesen fogadják és talán jól is esik másról is olvasni, mint a koronavírusról.

Viszont nagyon hiányzik a munkám, hiányoznak a tanácsadások, de bízom benne, hogy hamarosan újra dolgozhatok.

Hogyan éled meg a koronavírus miatt átalakult világot? Jársz-e a szabadban néha, milyen óvintézkedéseket végzel?

Szerencsésnek tartom magam, hogy itthon maradhatok, ugyanakkor nehéz is, mert amíg nem tudok kinyitni, addig a vállalkozásom is áll és ez hosszú távon nehézkes lesz. Ami az óvintézkedéseket illeti. Igyekszem mindenre odafigyelni, talán már túlságosan is.

Hetente egyszer szoktunk bevásárolni menni, amikor a maszk és a kesztyű állandó kiegészítőink. Fertőtlenítő pedig mindig van a táskámban és az autóban. Ha pedig valami mást kell intézni, azt inkább online oldom meg.

A futás miatt szoktam rendszeresen a szabadba menni, de akkor is ügyelek arra, hogy mindenkitől kellő távolságra legyek. S ha valaki szembejön velem, inkább elfutok a másik irányba. Na meg a kutyasétáltatás miatt megyek ki, de akkor is kerülöm a többi embert és kutyát.

Mivel foglalod el magad a négy fal között? Képzed magad, olvasol, miként ütöd el az időt?

Minden napomat megtervezem. Nem szeretem, ha csak úgy eltelnek a napok. Inkább divattal kapcsolatos cikkeket, tanulmányokat olvasok, amiktől szakmailag fejlődhetek, továbbá szeretem az önfejlesztő könyveket is. Egyre jobban beleásom magam a fenntartható divat témájába is, ami nagyon fontos és aktuális téma.

A járvány kissé bezavart a terveim megvalósításába (tudom, ezzel nem vagyok egyedül), azonban nem szerettem volna megállni, így létrehoztam az egyik közösségi oldalon a REUSED-Egy ruha második élete „üzletet”, ahol másoktól és tőlem származó ruhákat, cipőket és kiegészítőket lehet vásárolni. De bízom benne, hogy nem sokára már nem csak online foglalkozhatok ezzel és személyesen is tudom fogadni az érdeklődőket.

Egy szóval nem unatkozom!

Hogyan tartod a kapcsolatot a szeretteiddel?

Telefonon vagy üzenetek formájában. Amúgy, ha belegondolunk, nagyon szerencsések vagyunk, hogy rengeteg lehetőség van arra, hogy tartsuk a kapcsolatot szeretteinkkel.

Szerinted most van idő arra, hogy mindenki rendszerezze egy kicsit az életét vagy épp a ruhatárát?

Bevallom sokat mosolyogtam azon, hogy a #maradjotthon kezdeti időszakában több helyen olvastam és láttam, hogy most aztán mindenre lesz idő. Legyen az gardróbrendezés, rendszeres meditálás vagy akár hetek alatt „mesterszakácsokká” is válhatunk.

Nekem nincs gyermekem, viszont hatalmas kihívásnak tartom, hogy akár óvodás, akár iskolás gyerekkel, home office munka mellett valakinek arra legyen energiája és ideje, hogy például gardróbrendezésbe kezdjen.

Most szinte minden a négy fal között zajlik. Az otthon lett az iskola, a munkahely és persze a többi mindennapos teendő ugyanúgy megmaradt.

Azt sem szabad elfelejteni, hogy sokan vannak, akik nem tehetik meg, hogy otthon maradjanak, akik ugyanúgy járnak dolgozni. Nekik ezekben a nehéz időkben is ugyanúgy zajlanak a napok, talán még nehezebben, mert érezni azt a mindent átható feszültséget…ami most teljesen érthető.

A lakásba, házba szorulva nem biztos, hogy mindenkinek van kedve kiöltözni, nincs is hova. Azonban a hétköznapokban, otthon is lehetünk hanyagul elegánsak, de hogyan? Milyen öltözetet javasolsz hétköznapra az otthon dolgozóknak, gyerekkel otthon maradóknak, ami praktikus, de szép is?

Otthon szeretjük a kényelmes darabokat előnyben részesíteni, de jó, ha nem mindig a mackónadrágot vesszük ki a szekrényből. Bármi, ami a casual megjelenésben benne van, szerintem otthon is kivitelezhető.

Nekem nagy kedvencem az overál. Legyen az farmerből vagy más anyagból. Praktikus és kényelmes. Néha egy-egy kiegészítőt is fel szoktam venni, hogy még jobban érezzem magam. Úgy gondolom, hogy nem is az a lényeg, hogy mit veszünk fel, hanem hogy ne hagyjuk, hogy beleszürküljünk a hétköznapokba.

Öltözékünk ne vigye el a figyelmet, ne legyen túl mintás, ne viseljünk feltűnő ékszereket.

Dehogy a munkavilágát is érintsem. Ha egy Skype-os, Zoom-os meetingen veszünk részt, akkor figyeljünk arra, hogy ne melegítő felsőben üljünk a kamera elé. Mindegy, hogy a találkozó nem személyes zajlik, megjelenésünkkel ilyenkor is kommunikálunk.