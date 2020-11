Anyuka, rádiós, coach

Ismerjük a hangját a rádióból, ahol híreket szerkeszt és olvas. Láthattuk és hallhattuk a színpadon rendezvények háziasszonyaként, sokaknak pedig coachként segített.

Nyáron úgy beszélgettünk végig két órát, hogy ott volt mellettünk a négy hónapos kislánya, akit közben tisztába tett, majd elaltatott, aztán besétált a kertből a hároméves kisfia, aki nyafogás nélkül, első szóra kezet mosott, és hagyta, hogy az anyukája bekísérje a szobájába aludni. Jagodits Zsuzsa tud valamit, mondtam akkor, és ehhez csak annyit fűznék hozzá, hogy azóta megírt egy szakdolgozatot, záróvizsgát tett, és visszatért dolgozni.

Már az óvodában mikrofonnal a kezében mondta a verseket, örökmozgó, nagy dumás gyerek volt. Négyéves korától versenytáncolt, és a parketten töltött tizenegy esztendő számára sem a flitteres csillogásról szólt, jóval többet adott neki a „mindenki engem néz”-érzésénél. Ott tanulta meg, hogy a befektetett munkának mindig meglesz az eredménye, és ha kitartóan edz, akkor előbb-utóbb a nyakába akasztják az érmet. A legjobb akart lenni – de eljött az a pillanat, amikor dönteni kellett: vagy mindent (a szülei idejét, energiáját, pénzét is beleértve) erre tesz fel, vagy abbahagyja. Az x az utóbbi mellé került, döntését egy látványos átváltozással is megerősítette: miután kimondta, hogy felhagy a versenytánccal, tüsire vágatta a haját. Ezzel is jelezte: egy korszak véget ért.

Már az Orlay külkereskedelmi tagozatára járó középiskolásként is talált magának feladatot: kortárs segítőként csatlakozott az MMIK-ban működő MiTi iroda csapatához. Így az sem véletlen, hogy szociális munkás szakon tanult tovább – ott már tudatosan készült az Erasmus-programra, és 2005-ben ösztöndíjjal Helsinkiben tanulhatta az ifjúságsegítést. Aztán itthon levelező tagozaton folytatta a főiskolát, közben volt recepciós egy mobilszolgáltatónál, de elvégzett egy bármixerképzést is, és az ausztriai vendéglátózásba is belekóstolt – volt, hogy háromféle munkát végzett. Majd rádiózni kezdett, ifjúsági szervezőként belekóstolt a politikába és a közéletbe, dolgozott belső vállalati trénerként, kipróbálta magát újságíróként és fél évig egy budapesti kiadót is igazgatott. 2012-ben került a Frisss rádióhoz, majd a Savaria karnevál sajtóreferense lett, de a közmédia csatornáin is gyakran felbukkant.

És bár a rádiózás örök szerelem, amit soha nem szeretne feladni, Lóci fia megszületése után úgy érezte: most, hogy szülő lett, talán ­gyerekcoachként is hitelesebb lehet. Az alapképzés után erre specializálódott, majd amikor másodszor is anyuka lett – Kata lánya most kilenc hónapos –, újra tanulásra vállalkozott: elvégezte a Rajzelemzési Intézet online kurzusát és a sikeres záróvizsga és szakdolgozatvédés után okleveles rajzvizsgálati szakértő lett. Azt mondja, ezt az új tudást a gyerekcoaching és a HR területén is remekül tudja alkalmazni.

Mosolyogva meséli, hogy február 1-jén költöztek az új házukba, aztán 4-én megszületett Kata. Mára az is bebizonyosodott, hogy okos döntést hoztak, amikor a szüleivel együtt, egymás mellett építkeztek – sok mindenben számíthatnak rájuk. Azt mondja, a koronavírus-járvány első hulláma miatti tavaszi „elszigeteltség” nekik kapóra jött, hiszen így egy kicsit lelassulva, nagy-nagy nyugalomban tudtak egymásra hangolódni, immár négyen: férjével, Péterrel, Lócival és a kis Katával. Kata ma már 9 hónapos, és Zsuzsa azt mondja, valami csoda, ahogy kibontakozik a személyisége. Be nem áll a szája egész nap, az ujja köré csavar mindenkit. Lóci pedig óvodás lett. – Kicsit akasztották a hóhért, hiszen ebben az esetben nem szakember, hanem édesanya vagyok – mondja, és büszkén hozzáteszi: – Nagyon boldog voltam, hogy Lóci egy könnycsepp nélkül, boldogan, érdeklődően vágott bele az új kalandba. Épp a napokban azt a visszajelzést kaptam, hogy rendkívül kiegyensúlyozott, és csupa mosoly, pedig ez az első közösségi élménye. Persze szerencsések is vagyunk, mert kiváló óvodapedagógus szárnyai alá került.

Közben Zsuzsa visszatért a munka világába: a mikrofon mögé és a praxisába dolgozni.

– Büszke vagyok, hogy már Ausztriától Budapestig vannak klienseim, és azt látom, hogy a járvány okozta bezártság miatt egyre többen fordulnak befelé, ami nagyon jó, mert az önismeretnél nagyobb ajándékot senki nem adhat saját magának. Boldog vagyok, hogy egyre több szülő szeretne tudatosabbá válni, az pedig külön öröm, amikor az a család, amelyik azért fordult hozzám, mert a viselkedésproblémák közösségben tarthatatlanná váltak, azt a visszajelzést kapja a pedagógustól, hogy szemmel látható a fejlődés, és szinte kinyílt a gyermek, aki azóta sokkal együttműködőbb, közlékenyebb és nyitottabb is. Ez a munkám megkoronázása, amikor a közös erőfeszítések eredményeként egy gyermek, egy család megtalálja a közös harmóniát – ezáltal megteremtve a lehetőségét egy boldogabb életnek.