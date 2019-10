Hideget, meleget: színek a hálószobában

A narancs élénkít, a kék nyugtat – ezt mindenki fújja, álmából ébredve is. Azt talán kevésbé, hogy a különböző korosztályoknak, életszakaszokban lévőknek is más-más árnyalatot javasolnak a szobák színeinek meg­választására.

A színek hatással vannak ránk, a hangulatunkra – ehhez kétség sem fér. Arról is találunk bőven információt, hogy a különböző árnyalatok melyikével milyen hatást tudunk elérni. Az azonban kevés alkalommal téma: nemcsak ízléstől, hanem kortól is függ, hogy a helyiség lakója milyen árnyalatokkal körülvéve érzi magát otthonosan.

Ha a babaszoba kifestése a feladat, az újszülötteknek, csecsemőknek a legfontosabb a pihenés, a nyugtató környezet, ezért általában pasztelleket ajánlanak a szakemberek a falak és bútorok színeinek. Ehhez kapcsolódik az a szabály is, hogy háromnál több árnyalat ne kerüljön a helyiség uralkodó felületeire. Engedmény azonban, hogy nem muszáj mindnek pasztellnek lennie, a lényeg, hogy ne legyen vibráló, nyugtalanító, élénkítő az összhatás. A kék, a rózsaszín, a zöld, a drapp, a halvány sárga mind remek opció, melyekhez alapszínből egy erősebb színt választhatunk, ebből használjuk a legkevesebbet; harmadiknak pedig a fehéret, ezzel a színnel nagyobb felület is bevonható. E klasszikus hármassal lényegében nem lehet mellé lőni, az arányokat kell tartani: világosból több, sötétből kevesebb.

Ha már óvodás vagy kisiskolás a gyermek, akkor a kívánsága szinte biztosan valamilyen erős szín: kék, pink, piros, narancs; míg nekünk, felnőtteknek lehet, hogy pont az ellenkezője az elképzelésünk. A babaszobában alkalmazott színhármas szabályát is be lehet vetni, de nem vétünk akkor sem, ha eltérünk attól; ha többet használunk, dinamikát, energiát csempészünk a szobájukba, ha egyet vagy legfeljebb hármat – főleg, ha egy színcsalád részei –, harmóniát, nyugalmat sugároz. Az élénkítő-nyugtató hatást nemcsak a színnel, hanem hőmérsékletének harmóniájával is elérhetjük: ha mind meleg tónus, akkor élénkít, ha mind hideg, akkor nyugtat. Ha a színpszichológusokra hallgatunk, akkor vegyesen használjuk a hideget és a meleget.

A tinédzserek szobája színéről semmiképpen ne csak a szülő döntsön, a gyermeket – aki a felnőtté válás küszöbén áll – ajánlott bevonni a tervezésbe. Ha a szakemberek tanácsait összegezzük, akkor elmondható, hogy egy tiniszoba kevésbé színes, mint egy kisgyermek szobája, a palettán megjelennek a natúr árnyalatok, mégis vidám az összkép. A felnőttek és az idősebb generáció számára a hálószoba színének a fehéret és a pasztellek skáláját javasolják a szakemberek, ezek a hideg színek nyugtatnak, kikapcsolnak, pihentetnek – a helyiség be tudja tölteni a funkcióját.