Húshagyó kedd: ég veled hús!

Vége a farsangi szezonnak, holnaptól pedig itt a nagyböjt. Már csak negyven nap Húsvétig.

Idén véget ért a farsangi mulatság, evés, ivás, dorbézolás. A mai napon húshagyó kedd van, ami annyit jelent, hogy ma lehet utoljára húst fogyasztani, holnaptól pedig kezdetét veszi a nagyböjt.

Húshagyókedd mindig a húsvétvasárnap előtti 47. nap. Minden évben legkorábban február 3-án, legkésőbb március 9-én lehet.

Hamvazószerdától – ami a keresztény naptári évben a farsangi időszak utáni első nap – húsvétig tart a 40 napos nagyböjt. Hamvazó, mert a katolikus hagyomány szerint a misén a pap az előző évi szentelt barka hamujával keresztet rajzol a hívek homlokára.

Húsvétra előtt majdnem két héttel kissé elcsendesedünk, az evést is visszafogjuk. Ilyenkor nemcsak a húst hagyhatjuk el, hanem a nehéz, zsíros ételeket és az édességet is. Ebben az időszakban érdemes kisebb diétába, akár fogyókúrába kezdeni, ami nem csak az esztétikum, de egészség szempontjából is jó testünknek, lelkünknek egyaránt.