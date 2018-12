Így varázsolj ünnepi hangulatot illatokkal

Az illatok nagyon pontosan tudnak emlékeket felidézni. Mindenkivel előfordult már, hogy egyegy ilyen élmény szinte visszarepítette a gyerekkorába. Az ünnepekhez is kötődnek aromák, ezekkel teljesebbé tehetjük a hangulatot.

Ezt ne hagyja ki! Ünnepi saláták, az unalmas köretek helyett!

Nem csak a sütéssel, főzéssel áraszthatjuk el igazi karácsonyi aromákkal a lakást, külön tehetünk is azért, hogy kellemes illatok lengjék be a szobát, amitől garantáltan mindenkinek igazi meghitt, ünnepi hangulat költözik a szívébe.

A fahéj rendszeres alkotóeleme az ünnepi ételeknek. Díszíthetjük vele az asztalt, de használhatjuk süteményekhez és forralt borhoz is, a konyhából szálló illatfelhő garantáltan kellemes élményeket idéz majd fel.

HIRDETÉS HIRDETÉS HIRDETÉS

A fenyő- és gyantaillat is része ennek az időszaknak. Ha a karácsonyfánk levelei nem elég aromásak, segítségül hívhatunk fenyőillatú olajat, készíthetünk asztali díszt fenyőágakból, vagy csak helyezzünk hangulatosan néhány ágat egy karácsonyi tányérra.

A narancs héja önmagában is tartalmaz olajat, így ha megettük a gyümölcsöt, tegyük a héját a fűtőtestre. A hatás garantáltan nem marad el. Illatos és mutatós díszt is készíthetünk, ha a narancsba szegfűszegeket szúrunk. A mintáknak csak a fantáziánk szab határt. A gyümölcsök illata is hasznunkra lehet, tegyünk szárított gyümölcsöket egy mécses köré. A hő hatására még jobban érvényesülnek majd az aromák.

Potpourrit is készíthetünk házilag. Ehhez szükségünk lesz fél csésze friss vörös áfonyára, mandarinra, három rúd fahéjra, szegfűszegre, gyömbérre, vaníliarúdra és fenyőágra. A hozzávalókat tegyük egy lábosba, öntsük fel vízzel, és kis lángon gyöngyöztessük legalább egy órán át. Azután hagyjuk teljesen kihűlni a keveréket, majd szedjünk mindent papírtörlőre, tegyük meleg helyre, hogy kiszáradhasson. Szép ünnepi szalaggal, fahéjjal díszítve kis zsákban ajándék lehet belőle, csinos tálba vagy tálcára rakva pedig a lakás különböző pontjain árasztja majd az ünnepi aromát. Aki nem szeretne időt áldozni ilyen folyamatra, az még mindig szabadon válogathat a különböző illatos gyertyák és olajok vagy párologtatni való keverékek közül.

HIRDETÉS HIRDETÉS HIRDETÉS