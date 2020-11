Kedvencünk egészségére is figyeljünk ősszel, télen!

Macskanátha, kennelköhögés, kullancsveszély – ezekre a betegségekre, veszélyekre is felhívta az állattartók figyelmét dr. Varjú Gábor. Az állatorvost arról kérdeztük, ősszel és télen hogyan őrizhetjük meg kedvenceink egészségét.

A minket talán legjobban érintő betegség ilyenkor a babesiosis, vagyis „kullancsbetegség” – mondta el dr. Varjú Gábor. A klímaváltozás, az enyhe idő miatt egész ősszel és most már télen is végig előfordulnak a kullancsok a megyénkben. A betegség csípéssel terjed és nagyon súlyos tüneteket okozhat. Az időben állatorvoshoz vitt állat gond nélkül gyógyítható, később azonban intenzív kezeléssel sem menthető meg. A késlekedés tehát kedvencünk életébe kerülhet. A betegség csak a kutyákra veszélyes, a macskákat nem érinti.

Egy másik gyakori betegség a változó időhöz köthető kennelköhögés. Ezt több vírus is okozhatja és felső légúti tüneteket okoz, például öklendezést vagy erőltetett köhögést. Az ősszel és tavasszal jellemző megbetegedés járványszerű, de jóindulatú lefolyású és hamar javul.

Gyakran előforduló problémát jelent még a rágcsálóirtók elfogyasztása. A kirakott méreghez hozzáférnek a kutyák és macskák is, az elfogyasztás után pedig két-három napos lappangási idő alatt fejti ki hatását, vérzékenységet okozva. Ha időben észrevesszük, hogy állatunk mérget fogyasztott, hánytatni kell, hogy megakadályozzuk a felszívódást, ezután K1-vitamint kap az állat. Súlyos esetekben vérátömlesztésre is szükség lehet. Szerencsére legtöbbször időben észlelik a gazdik a gondot– emelte ki a állatorvos.

Természetesen cicákat érintő gyakori betegség is van ebben az időszakban, ez pedig a macskanátha. Főleg a kijáró állatokat érinti,

köhögéssel, tüsszögéssel jár, emellett pedig fertőző. Ezt szintén több vírus okozhatja, és kezelést igényel, nem kötelező oltás is létezik rá. Emellett a megelőzés is fontos, ivartalanítsuk kandúrjainkat, ne hagyjuk, hogy csavarogjanak vagy beteg állatokkal érintkezzenek.

Télen a hideg és a karácsonyi-szilveszteri túletetés jelenthet problémát. Ha kutyánkat ilyenkor is kint tartjuk, nagyon fontos, hogy milyen a háza. A saját testmelegével tudja kifűteni, így ne legyen nagy és ne északra nyíljon, legyen szigetelt, és tegyünk hőszigetelő függönyt a bejárathoz. Rövid szőrű kutyáinkat pedig inkább engedjük be a lakásba – sorolta a megszívlelendő tanácsokat dr. Varjú Gábor.