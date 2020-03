Leleményességgel megőrizhetjük a fittségünket a négy fal között is – Tippek, ötletek szakembertől

Sokan kényszerültek a négy fal közé, bezártak az edzőtermek, a szabadtéri fitnesz­parkok. Ez viszont nem jelenti azt, hogy le kell mondanunk a mozgás öröméről.

Azoknak, akik a csoportos órákat kedvelték, vagy rendszeresen az edzőterembe jártak, a koronavírus-járvány miatt sajnos most le kell mondaniuk erről, és más lehetőségek után kell nézniük testük fittségének megőrzéséért. Krea­tivitással azonban áthidalható ez az időszak is.

Unger-Halmai Dóra személyi edző azt mondta, akinek saját kertje van, az használja ki ezt a lehetőséget, a közös használatú udvarokat viszont kerüljük, ha lehet. Otthon, a négy fal között is rengeteg gyakorlatot lehet végezni, akár a saját testsúlyt használva. Ha ez nem elég, akkor könnyen gyárthatunk otthon eszközöket is. A különböző konzervek vagy vizespalackok remekül használhatók. Akár a boros­üveget vagy a zsugorfóliázott italokat is segítségül hívhatjuk például a kitörések nehezítéseként. A kanapé, a szék mind használható a gyakorlatok kiegészítéseként.

A bemelegítésnek tökéletes terep lehet a lépcsőház, kiváló erre a lépcsőzés. Ha pedig a szomszédoknak is kedvezni szeretnénk, akár guggolás közben takaríthatjuk is fertőtlenítőkendővel a korlátokat. Egy kihívás is terjed most, edzőruhába öltözve a plank helyzetet kell felvenni, majd az egyik kezet használva ebben a pozícióban levetkőzni. Nem egyszerű feladat, sok idő elmehet a gyakorlással.

Aki kevésbé van felfedező hangulatban, annak egyre többen kínálnak online csoportos órákat. A legtöbb edzőteremben most a nagytakarítás, fertőtlenítés ideje van, de ha ezzel végeznek, még több ilyen tartalom lesz majd elérhető. Aki pedig tényleg nem tud élni a csoportos órák eszközei nélkül, az ebben az időszakban kölcsönözhet is futópadot vagy szobabiciklit. Az órákról videót már pillanatok alatt lehet találni, majdnem tökéletes az élmény.

Unger-Halmai Dóra annak viszont, aki unalmában kezdene most edzeni, azt ajánlja: csak fokozatosan! Ha évek óta nem része az életének az edzés, ne a másfél órás kemény erősítő programokkal álljon ennek neki. A kezdő jóga vagy pilates pont megfelelő lehet. Aki pedig már régóta rendszeresen jár a terembe és stresszlevezetésnek használja az ilyen alkalmakat, annak is oda kell figyelnie most. A túledzés ugyanis pont olyan káros lehet, mint a punnyadás, ugyanúgy rossz hatással lehet az immunrendszerünkre. Figyeljünk a testünkre, tudjuk, hogy hol vannak a határaink!

A bezárkózás másik nagy hátránya az lehet, hogy az ember ilyenkor hajlamosabb megfeledkezni a mértékről az étkezésnél is. Sokat ülünk otthon a kanapén, filmezünk, és észrevétlenül egyre több nassolnivaló fogy a konyhából. A tudatossággal ez is megelőzhető. Ilyenkor még fontosabb a megfelelő mennyiségű zöldség és gyümölcs fogyasztása, adjunk meg mindent a szervezetünknek, hogy optimális állapotban működhessen.

Ez persze nem azt jelenti, hogy teljesen le kell mondani a finomságokról, a kulcs itt is a mérték. Például a chipset könnyen helyettesíthetjük úgy, ha édesburgonyát vágunk vékony szeletekre, fűszerezve, olívaolajjal pedig kisütjük a sütőben. Sokkal egészségesebb, de legalább olyan finom alternatíva lehet ez is – teszi hozzá a szakember. Ráadásul a saját ízlésünk szerint ízesíthetjük.

A lényeg tehát, hogy ebben a szokatlan helyzetben ne féljünk kreatívnak lenni, és használjuk ki azt a felszabaduló időt, amit önmagunkra fordíthatunk.