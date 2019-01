Mikor kell a gyermeket szobatisztaságra szoktatni? – Megkérdeztük a védőnőt

Sokszor felmerül a kérdés a szülők részéről: mikor kell a gyermeket szobatisztaságra szoktatni, probléma-e, ha egy hároméves korhoz közeledő kisfiú, kislány még nem szokott le a pelenkáról. Milisitsné Tátrai Beatrix védőnőt kérdeztük.

– A szobatisztaság minden gyereknél más és más időben alakul ki. Sok múlik a gyermek pszichés fejlődésén, az igényén, hogy elhagyja a pelenkát, és függ a dolog a testi fejlettségétől is. A szobatisztaságra nevelést semmiképpen sem szabad elsietni, időt kell adni a kicsinek a testében jelentkező jelek felfogására és az azokra kialakított válaszokra. A jobb megértés kedvéért lássuk: a gyermek megszületésétől kezdve ürít, azaz pisil és kakil, ami a szervezete egészséges működését jelzi. Nem tudatosan teszi mindezt, ezek reflexválaszok a szervezet jelzéseire. Elvetemült módon itt is beavatkozhatnánk, és a babánkat a bili fölött tartva kialakíthatnánk egy feltételes reflexet, ami mindig kiváltaná az ürítést, de minek, hiszen egy csecsemő azért csecsemő, hogy sok pelenkát használjon szülei megnyugtatására – véli a védőnő.

Visszatérve tehát az alapkérdéshez – mikor kell a gyermeket szobatisztaságra szoktatni?

– Kétéves kor előtt felesleges, mert a gyermek erre az időre éri el azt a fejlettségi szintet, amikor képes felfogni a teste jelzéseit – a vizelési és székelési ingert –, és tudja közölni a szándékát a szülőnek. Majd kis idő múlva vissza is tudja tartani a vizeletet, székletet addig, amíg a megfelelő helyre érnek. Persze vannak kivételek itt is: olyan apróságok, akik sokkal hamarabb éretté válnak a feladatra, és olyanok is, akik az óvodás kor kapujában még nem szobatiszták. Elkeseredésre azonban semmi ok. A gyermekek nagyon hamar képesek alkalmazkodni az új feladathoz. Kétéves kor környékén, ha a kicsi elfogadja, napközben otthon pár órára vegyük le a pelenkáját, mutassuk meg neki a bilit, esetleg játékbabákkal mutassuk be, hogyan kell a bilit használni. Vannak, akik a bilit nem kedvelik, de a vécét szívesen használják, tegyünk próbát.

– A legideálisabb időszak a nyár, amikor a kevés ruha – elég egy kis bugyit adni rájuk – nem akadályozza a gyors megvalósítást. Ne fukarkodjunk a dicsérettel. Ha sikerül elérni a célállomást – vécét vagy bilit –, örüljünk együtt, ha csak elindult a kicsi, de nem ért célba, akkor is kijár neki a dicséret. Ne mondjuk azt: „ha előbb szóltál volna, biztos sikerül”. Maradjon csak a dicséret. Ha nem szólt, és megtörtént a baleset, akkor szó nélkül takarítsuk fel a maradványokat, hiszen a szidás csak hátráltatja a szobatisztaság kialakulását, és a gyermek néha eszközként is használhatja a „szülő büntetésére”, hiszen, ne feledkezzünk meg arról, hogy a dackorszakát éli. Segítségükre lehet néhány kedves könyv is, ami a bilizésről szól. A lányok a tapasztalat szerint hamarabb érettek a feladatra, a fiúk fejlődése lassabb lehet.

Fontos, hogy szobatisztaság és az ágytisztaság között is különbséget kell tennünk, mert előfordul, hogy a gyermek napközben képes figyelni az ürítésre, és ügyesen meg is valósítja azt, nem okoz gondot a napközbeni rövid alvás időszaka sem, de éjszakára még nem tudja elhagyni a pelenkát. Ez nem rosszaság, hanem a szervezet hormonális érésének, vezérlésének a késése, amiről a gyermek nem tehet. Nincs más feladat, mint az éjszakát pelenkával bebiztosítani, és figyelni, hogy mikor tapasztalunk napokig száraz reggeli pelenkát. Ez lesz az az időpont, amikor a gyermekkel megbeszélve elhagyhatjuk az éjszakai védelmet.

Sokszor előfordul, hogy a pisiléssel nincs gondja, de a kakilás csak nem akar sikerülni, az kizárólag a pelusba megy. Mi lehet ennek az oka?

– Semmi különös, csak a gyermeki lélek. A kaki ugyanis büdös, riasztó élmény, amit a szülők esetleg undorodva takarítanak el. A gyermek számára ez furcsa, hiszen ez neki nem probléma, sőt a testének egy része, és ha a zajos vécé elnyeli, az veszteség. Így biztonságosabb elbújva, titokban, pelusba produkálni. Nem érdemes harcolni ez ellen, bizonygathatnánk, hogy ez nem jó, de a gyermek ezt nem érti. Fő a türelem! Az erőszak csak ellenállást szül, és az eredménye egy szorulásos, székletvisszatartó gyermek lehet, amit csak hosszú, keserves munkával tudunk orvosolni – mondja a védőnő.

A szobatisztaság tehát a gyermek fejlettségi szintjétől függ, türelemmel, odafigyeléssel, közös munkával óvodás korra megvalósítható.

Amennyiben mégis gondjaink akadnak, Tátrainé Milisits Beatrix szerint érdemes szakembert felkeresni, aki feltárhatja a gyermek ellenállásának okait.