Mit csinálnak a borászok télen? – A metszések ideje van

A legtöbben nem tudják, ilyenkor is rengeteg a munka a szőlőkben. Teljesen soha nem állnak le a munkával a borászok, mindig van feladat. A legjobb esetben is csak lassul kicsit a tempó. Mi Stefanich Kornél Kőszeg és Cák közötti birtokán jártunk.

Stefanich Kornél borosgazda elmondta: a metszéseknek most van itt az ideje. Ők elég nagy területen gazdálkodnak, hónapokig is eltart, amíg az összes tőkét végigjárják. A folyamat akkor kezdődik, mikor a szőlő lehullajtja az összes levelét – akkor kerül ugyanis nyugalmi állapotba a tő. Ez azt jelenti, hogy a vessző és a gyökér között nincs szénhidrát-beépülés. Ilyenkor lehet nekiállni a munkának.

A metszés lényege, hogy kordában tartsák a kacsokat, így nem össze-vissza, hanem szabályosan fejlődik a növény. Ráadásul ezzel a minőséget is tudják javítani. Ha kevesebb lesz a termés, akkor a fürtökre összességében több energiát tud fordítani a tő. Ilyenkor a letermett karokat is levágják, hogy újak, frissek fejlődhessenek.

Persze a pincében sem áll meg az élet, ilyenkor fejtik az újbort, palackozzák az óbort, és tisztítják a hordókat. Mindig van feladat – fogalmazott Stefanich Kornél. A hónak is nagyon örülnek, most már csak egy néhány hetes fagy kellene. Az ugyanis megölné a kártevőket és a kórokozókat. Kevesebb lenne jövőre a betegség, könnyebb és hatásosabb lenne a növényvédelem nyáron. A mínusz 20 Celsius-fokos hideg már árt a szőlőnek is, de amíg nem extrém a fagy, addig a gazdák kezére játszik. Eddig elég meleg volt a tél, de a következő hetekre már várják a kemény fagyokat. A hónak ezen kívül más szerepe is van. Ha majd elindul az olvadás a domboldalon, lassacskán a szőlő is újra életre kel. Ilyenkor pedig nagyon jó, ha folyamatos nedvességet kap. Főleg egy olyan száraz esztendő után fontos ez, mint a tavalyi volt – magyarázta a gazda.

A minőségre ugyanakkor nem lehet panaszuk, a meleg nyár jó szőlőt hozott magával. Nagyon szép termés volt, jól sikerült a szüret. Nem volt még ilyen korai az érés, de jellemző tendencia, hogy egyre előbb kell leszedni a fürtöket. Az illatos fajtákat, mint az Irsait, már augusztusban a pincébe viszik.

Utána kezdődik csak a bor érése, tisztulása. Ez bizonyos fajtáknál, például a vörösboroknál hónapokig is eltarthat, van, hogy csak januárra lesz teljesen tiszta.