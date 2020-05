Nagy pontyokat fogtak a Hársas tavon tartott baráti horgászúton

Videót készítettek a horgászúton készült képekből.

A Vasi Vizeken tette közzé közösségi oldalán az alábbi bejegyzést, amelyből kiderül, az elmúlt napokban tartott baráti horgászút sikeresen zárult. A horgászutat a Hársas tavon tartották, 4 db 10+-os ponttyot és több kisebbet is kifogtak. Több fotót is készítettek, ezeket pedig összerakták egy videóba is.

A videót IDE kattintva tekintheti meg!

Kiemelt képünk illusztráció.