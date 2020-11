Nagy veszélyt jelenthet a császárfa az Őrség természetes életközösségeire

Az allergiát okozó parlagfű terjedése, a kiskerttulajdonosok életét megkeserítő vörös meztelencsiga tömeges elszaporodása, de a sertéspestis vagy a koronavírus-járvány is rokon jelenségek. És akkor a császárfáról még nem beszéltünk.

A jelenség lényege abban áll, hogy emberi közreműködéssel kiszabadul egy faj eredeti életközösségéből, néhány nemzedék alatt alkalmazkodik az új környezetéhez és robbanásszerűen elkezd szaporodni. Ilyen a császárfa is.

Először nem hitt a fülének az az őrségi gazda, akit megkeresett a nemzeti park területi felügyelője, és udvariasan megkérte: szedje ki azt a császárfát, amit nemrég saját birtokán egy patakközeli rétre ültetett. Pedig – a faj telepítésére buzdító internetes javaslatok alapján – gondosan kiválasztotta a legalkalmasabb helyet, be is kerítette, hogy a vad se tegyen kárt benne. Kezdetben nem is vette komolyan a kérést, de a természetvédelmi szakember nem hagyta annyiban és részletesen elmagyarázta: ez a Kínából származó fafaj nagy veszélyt jelenthet az Őrség természetes életközösségeire. Végül a gazda eltávolította a rétről a császárfát. – A császárfa-invázióra, azaz tömeges szaporodásra hajlamos fafaj – halljuk dr. Szépligeti Mátyástól, az Őrségi Nemzeti Park természetvédelmi területi felügyelőjétől. – Az USA-ban az özönfajok listáján szerepel. De Bécs közelében is terjed: már erdőkben is megjelent.

Az Őrségi Nemzeti Parkban az özönfajok közül az amerikai eredetű, magas aranyvessző és az akác a legnagyobb probléma.

Dr. Korda Márton, a Soproni Egyetem Növénytani és Természetvédelmi Intézetének docense hangsúlyozza: az inváziós fajok listája folyamatosan bővül. Mára a turkesztáni szil, a nyári orgona és a császárfa is felkerült a botanikusok feketelistájára. Agresszív térnyerésükkel átalakítják a természetes életközösségeink fajkészletét, az őshonos, érzékenyebb növényfajainkat és a hozzájuk kötődő állatokat kiszorítják, a biológiai sokféleséget csökkentik. Jelentős gazdasági károkat is okoznak a talaj kizsarolásával.

(Kiemelt fotónkon: Szekeres Zsófia természetvédelmi területi felügyelő a Rába árterén a szintén gondot okozó japán keserűfű hibridjeit mutatja)