Nyugalom, semmi kapkodás! – Tari Annamária a pályaválasztás kihívásairól beszélt

Sokan kíváncsiak voltak Tari Annamária rendhagyó szülői értekezletére a múlt heti Karrierhéten. A pszichoanalitikus a pályaválasztás kihívásairól beszélt az információs korban: a Z generáció, a technológiai fejlődés és a jövőt meghatározó döntések viszonyát vázolta fel, közben nem egyszer utalt rá: nehéz a szülők helyzete, de ne rettegjenek, egy rossz döntéssel még nincs minden veszve.

Merre indítsam a gyerekemet? Hogyan kellene beszélgetni otthon a pályaválasztásról? Lehet-e látni 12–13 éves korban, mi lesz évek múlva? – minden szülőben felvetődnek ezek a kérdések. Tari Annamária pszichoanalitikus előadása elején leszögezte: az információs kor, a közösségi média, egyáltalán az online média jelenléte felülírt dolgokat. Aztán óva intette a szülőket attól, hogy túlaggódjanak dolgokat.

– Nem kell kapkodni – mondta –, ugyanis a kapkodva felgyorsított gyermek éretlenül megy azon az úton, amelyen a szülő terelgeti. Egy idő után elkanyarodik, mert nem bírja: mentális, kognitív vagy érzelmi apparátusa ehhez még éretlen. Beszélt a világban jelen lévő megatrendekről: ilyen a gyorsaság, az individualizmus és a közösségi média következtében a rivalizáció mentén egyfajta sürgetettség- érzés, ami áthatja a szülőt és a gyereket is.

Tapasztalatból tanácsot is adott: a mai szülő, ha komoly beszélgetést kezdeményez a gyerekével, nehézségbe ütközik, ám ha „jó szülőként” hetente többször beszélget az internetről, demonstrálva, hogy tisztában van az információs korral, akkor a gyereke valószínűleg akar majd beszélgetni. Könnyebb lesz belőle kihúzni azt is, hogy milyen pályára vágyna. Szerinte ha azt akarjuk, hogy a gyerekünk elinduljon valamilyen úton a jövőbeli munkája felé, ahhoz meg kell szerettetni vele az erőfeszítést és a kitartást, és meg kell neki tanítani azt is, hogy lehet hibázni.

– Nincs rendben az, hogy a mai gyerekek, ha valami azonnal nem sikerül nekik, elkezdenek sírni, abbahagyják azt a tevékenységet, már nem érdekli őket.

Ma, ha egy fiatallal valamilyen negatív élmény történik, odaül a gépéhez, azonnal kapcsolatba lép a barátaival. Az Y generációnak nem kell olyan sokáig magában tartania a feszültségeit. Pedig vannak helyzetek, amikor ki kell bírni a belső feszítést, és át kell gondolni a történteket. Ennek ellene megy az érzelmi inkontinencia, amit ma a közösségi média és az online tér tálcán kínál. A holding a magunkban tartás vagy tartalmazás képessége kisgyerekkortól fejlődik, felnőttkorban alapja lesz egy fontos tudattalan érzelmi stratégiának: amiből a problémamegoldó, konfliktuskezelő, stressztűrő, megküzdő mechanizmusok lesznek. E stratégiáknak köszönhetjük felnőttkorban, hogy helyzeteket át tudunk látni, munkahelyi, magánéleti problémákat meg tudunk oldani.

Fontos, hogy a pályaválasztásnál ne csak azokat a szakmákat preferáljuk, amelyek jó pénzkereseti lehetőséget biztosítanak – igazítsuk a pályaválasztást a gyerek képességeihez.