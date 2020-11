Tüsszögés a babáknál – Tisztítja az orrjáratot

Ha egy baba tüsszög, nem kell azonnal arra gondolni, hogy megfázott.

Az is előfordulhat, hogy így szabadul meg a környezetből származó idegen részecskéktől: apró orr­járata eldugulhat a ruhák szöszétől, a háziállatok szőrétől vagy a portól, írja a babaszoba.hu. A tüsszögés elősegíti a baktériumok és részecskék távozását az orrjáratokból. Szoptatáskor is tapasztalhatja az anya a jelenséget: ha a baba orrlyuka szorosan érintkezik a bőrével. Etetéskor az orrjáratukba tej és nyál is kerülhet, mert nem mindig nyelnek le mindent, és tüsszöghetnek a napfény hatására. Amíg nincs légzési problémájuk, jobb, ha nem avatkozunk be sem sóoldattal, sem orrszívóval.