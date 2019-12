Üdíti a lelket a szép környezet

Számos pszichológiai kutatás támasztja alá a felvetést, miszerint egy szépen elrendezett lakókörnyezet kikapcsol, pihentet, jót tesz a léleknek, és inspirálóan hat annak lakójára. Legutóbb nevadai kutatók járták körül a témát.

Otthonunk az alfája és o­me­gája életünknek. Szerepe ezért nemcsak annyi, hogy fedelet biztosít számunkra, ennél sokkal több funkciót tölt be, amire talán egy lakás vagy egy ház vásárlásánál nem is gondolunk. A szépen rendezett környezet pihentetően hat az idegekre, ennek mintegy következményeként a rendetlenség, a funkciók nélküli tárgyak tömkelege viszont terheli a tudatalattinkat, zavarja a szépérzékünket. Ami felesleges, szükségtelen tárgy a lakásban, célszerű kidobni, vagy dobozokba elrakni egy időre – amíg helyet nem találunk nekik.

A nevadai Építészeti Egyetem tudósai úgy találták, hogy a tárgyak rendezgetése a polcokon jót tesz a kreativitásnak, ösztönzi az agyat az alkotótevékenységekre. Az is jót tesz, ha többféle textúrájú díszítőelemet használunk fel a lakásban: lehet szeletelt téglával vagy tapétával borított egy falrészlet, továbbá lehet alkalmazni fát, követ, textileket – ezek jól megválasztott, harmonikus kombinációja nyugtatja, pihenteti a szemet. Azt is javasolják a kutatók, hogy az egy légtérben lévő, ám más funkciót betöltő tereket, ha fallal nem is, de valamilyen módon válasszuk el: szőnyeggel, falszíncserével, padlóváltással – agyunk így rendezettebb, egyetlen, meghatározott funkciót betöltő helyiségként értelmezi. Mentális egészségünkért tehetünk azzal is, ha nem feltétlenül a trendnek, hanem saját ízlésünknek megfelelően rendezzük be otthonunkat. Fontos, hogy a kiegészítők, színek tükrözzék a személyiségünket. Természetesen ez nem jelenti azt, hogy nem szabad igazodni a divathoz: de azt is személy(es)re szabva.