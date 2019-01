Visszatérő gólyák és új madárfajok Vas megyében

Idén is fedeztek fel a szakemberek új fészkelő madárfajokat Vas megye területén – olvashatjuk egyebek között a vasi madártani tájékoztató 23., dr. Gyurácz József által szerkesztett, Rakonczay Zoltán emlékének ajánlott, legújabb számában. A kiadvány a Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület, az Őrségi Nemzeti Park Igazgatósága, valamint a Savaria Egyetemi Központ Biológia Tanszékének kutatási eredményeiből ad ízelítőt.

A rábapatyi kavicsbányatóban sikerült a barátréce első Vas megyei költését bizonyítani. Első alkalommal találtak fiókáit sikeresen felnevelő törpekuvikot Velem határában, a vörös kánya fészkét pedig a Rába mentén fedezték fel. A megye területén fészkelő öt pár rétisas közül idén mindegyik sikeresen költött. A fehér gólya 212 fészkét regisztrálták Vas megyében a felmérők, melyek közül 146-ot foglaltak el a gólyapárok. Az elmúlt hat évben egyszer sem tapasztaltak annyi ötfiókás fészekaljat, mint idén. Hat helyen – Felsőcsatár, Csempeszkopács, Nagygeresd, Szombathely Petőfitelep, Sorkifalud, Kám – volt ilyen kimagasló szaporulat. Vetési varjúból 16 költőtelepen 1220 fészket számoltak meg. A Vas megyében fészkelő partifecske párok száma 2018-ban meghaladta az ezret. A legnagyobb ismert telep Olaszfán található, 610 költőüreggel. A püspökmolnári, illetve Rábapaty melletti kavicsbányatavaknál, a bányatársaságok pozitív hozzáállásának köszönhetően egy 171, valamint egy 190 költőüregből álló telepet sikerült megmenteni a pusztulástól.

A Tömördi Madárvártán idén 65 madárfaj 4342 példányát gyűrűzték meg. A három leggyakoribb madárfaj 2018-ban is a vörösbegy, a barátposzáta és a fekete rigó volt. A gyűrűzési eredmények alapján is megállapítható, hogy a mezőgazdasági területeken fészkelő és Afrikában telelő madárfajok állománya továbbra is nagymértékben csökkent. Tavasszal egy Olaszországban gyűrűzött vörösbegyet, ősszel egy Csehországban gyűrűzött csilpcsalpfüzikét és egy Ausztriában jelölt barátposzátát fogtak vissza Tömördön.

A régió közoktatása és a szombathelyi biológiatanár-képzés 1998 óta rendszeresen épít a madárvárta által kínált oktatási és nevelési lehetőségekre. Az őszi program során is szinte minden munkanap legalább egy óvodás vagy iskolás csoport csatlakozott a nemzetközi jelentőségű madárvonulás-kutató állomás tudományos programjához.

A színes gyűrűvel jelölt madarak ellenőrzése elsősorban a fehér gólyák területhűségéről szolgáltatott érdekes adatokat. 2018 tavaszán három, korábban már Vas megyében költött fehér gólya tért vissza megszokott fészkére Táplánszentkereszten, Répcelakon és Körmenden. 2013-ban Ősiben jelölték azt a fiatal fehér gólyát, amelyik 2017-ben még Újkéren, 2018-ban pedig már Vasegerszegen fészkelt. Szintén 2013-ban kapta színes gyűrűjét a stájerországi Weizben az a gólyafióka, amelyik aztán 2018-ban Hegyfalun költött. Két új fajjal gazdagodott 2018-ban Vas megye madárfaunája: tavasszal egy csigaforgatót, ősszel pedig egy pásztorgémet figyeltek meg a rábapatyi kavicsbányatavaknál. A ritka madárfajok közül megfigyeltek még fakó rétihéját, fekete récét, hegyi récét, ezüstsirályt, szerecsensirályt, kis csért és pásztormadarat is.

A madártani eredmények mellett a Tömördről kimutatott mintegy 120 lepkefajról és a Nemzetközi Ornitológiai Unió 27. világkongresszusáról is beszámolnak a madártani tájékoztatóban.

