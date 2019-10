Ha új hűtőszekrényre van szükség…

Hűtőszekrényt vásárolni nem ördöngösség, de ha jól szeretnénk választani, számos szempontot figyelembe kell vennünk. Gondos körültekintéssel olyan hűtőhöz juthatunk, ami hosszú éveken keresztül maradéktalanul kielégíti az igényeinket.

Mielőtt elmélyülnénk a kiválasztással kapcsolatos kérdésekben, azt kell eldöntenünk, hogy az alul- vagy felülfagyasztós készülékeknek szavazunk bizalmat, egyáltalán szükségünk-e fagyasztóra… Amennyiben a háztartásban megtalálható egy különálló fagyasztóláda vagy fagyasztószekrény, az esetben is jó szolgálatot tehet a hűtő fagyasztó rekesze; ez a rész könnyen elérhető, kisebb mennyiségek esetén kényelmes tárolást tesz lehetővé.

A felülfagyasztós hűtőszekrények a leginkább elterjedtek. Esetükben a fagyasztó rendszerint kis méretekkel rendelkezik, így az ételek fagypont feletti hűtését biztosító rész nagyobb űrtartalommal rendelkezhet. Az ilyen megoldások rendszerint csak arra alkalmasak, hogy egy-egy adag élelmiszert lefagyasszunk, illetve egy főzéshez elegendő alapanyagot biztonságosan tároljunk. Mivel az ilyen fagyasztórekeszek nagyjából mellmagasságban helyezkednek el, ezért esetükben az élelmiszerek kiemelése, illetve behelyezése rendkívül kényelmes.

Az alulfagyasztós hűtőszekrények esetében a fagyasztásra alkalmas rekeszek értelemszerűen alul helyezkednek el, azonban esetükben már rendszerint fiókos elrendezéssel és külön nyíló ajtóval találkozunk. Az ilyen modellek a legtöbb esetben alkalmasak nagyobb mennyiségű élelmiszer lefagyasztására is. Kisebb háztartások számára képesek kiváltani a fagyasztóládákat és fagyasztószekrényeket.

Mindenképpen meg kell említeni azokat a hűtőszekrényeket is, amelyek esetében egymás mellett helyezkedik el egy keskenyebb fagyasztószekrény és egy szélesebb hűtőszekrény. Ezeket a készülékeket hívjuk side-by-side hűtőknek. Méretükből adódóan nagyobb konyhák esetén nyújthatnak szerencsés választást. A nagyobb mérettel rendszerint magasabb felszereltség és magasabb árkategória is együtt jár.

Esztétikai szempontokat is figyelembe kell vennünk, ha hűtőszekrényt szeretnénk vásárolni. A kínálatban szereplő legtöbb hűtőszekrény fehér vagy úgynevezett inox, azaz rozsdamentes acél borítással rendelkezik, noha ma már elég széles kínálat áll rendelkezésre színes készülékekből is. Könnyedén megtalálhatjuk az ízlésünknek leginkább megfelelő színt. Persze érdemes szem előtt tartani, hogy egyes burkolatok jobban koszolódnak, vagyis láthatóbbá teszik a különböző szennyeződéseket és ujjlenyomatokat.

Mindenképpen szemügyre kell vennünk a külső méretet is. Persze jól jön a minél nagyobb benső tér, de ügyeljünk arra, hogy a kiszemelt készülék elférjen a konyhánkban. Sőt, arra is fordítsunk figyelmet, hogy a készülék megfelelő működése, illetve a szabad légáramlása érdekében mindkét oldalon, illetve a hátsó részen is néhány centiméternyi szabad területet kell hagynunk.

A hűtőszekrények esetében gyakran szóba kerül az energiaosztály kérdése. Habár túlzás azt állítani, hogy ezek a készülékek aktívan üzemelnek a nap huszonnégy órájában, a tényleges áramfelvételük kifejezetten hosszú időn keresztül történik. Érdemes tehát előnyben részesíteni a magas energiaosztályba tartozó hűtőgépeket. Az A+++ besorolású gépek jelentős megtakarítás eredményeznek az A és az A+ jelzésű hűtőkhöz viszonyítva is. Fontos tudni, hogy a magasabb energiahatékonysággal működő készülékek díjszabása magasabb, ugyanakkor megtérülő befektetést jelentenek.

