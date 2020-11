Kötelező: változó díjak, sok kedvezmény

Változnak a kötelező biztosítások díjai, de továbbra is rengeteg kedvezmény lesz elérhető. Súlyos árat fizethet, aki meg akarja spórolni.

A 12 piaci szereplő közül 11 biztosító új díjat alkalmaz a jövő év elejétől a kötelező gépjármű-felelősségbiztosításoknál (kgfb), miközben a korábbi évekhez hasonlóan továbbra is sok kedvezményt lehet igénybe venni. Számít, hogy rendelkezünk-e tömegközlekedési bérlettel, hogy az évszaknak megfelelő gumit használunk-e, kedvezményt érhet, ha valaki nyugdíjas, közszolgálati dolgozó, vagy egyházi alkalmazott. Megmaradt a bonus-malus rendszer is. Azokat, akik nem rendelkeznek a kötelező felelősségbiztosítási fedezettel, személyautók esetében – kategóriától függően – 560–1210 forintot kell fizetni azokra a napokra, amelyeken a gépjármű nem rendelkezett érvényes kgfb szerződéssel. Tehergépkocsik esetében 4260, buszok esetében pedig akár 5210 forint is lehet a fedezetlenségi díj naponta.