Migránsokat dolgoztatnának a német földeken az európai idénymunkások helyett

Vészesen közeledik a betakarítás szezonja, ezért egyre jobban aggódnak a német gazdák, hogy a koronavírus-járvány miatt 300 ezer idénymunkás esik ki a munkaerőpiacról, és a spárga, az eper és számtalan zöldség el fog rohadni a földjeiken. A politikusoknak már vannak ötleteik, de az idő ellenük dolgozik.

Ki fogja betakarítani a spárgát a német földekről? Azért egyre égetőbb ez a kérdés, mert a német mezőgazdasági ágazatban évente mintegy 286 ezer idénymunkás dolgozott, elsősorban a kelet-európai országokból, főleg Lengyelországból, Ukrajnából és Romániából. A koronavírus-járvány miatt azonban most rengetegen hazamentek, illetve most már nem is indulnak, indulhatnak el – írja a V4NA hírügynökség

A németek még csak a spárga betakarítása miatt aggódnak, de a nyár elején jön az eper szezon és a hatalmas termést valakiknek fel kell szednie majd a földekről, az egyéb zöldségekről nem is beszélve.

Julia Klöckner mezőgazdasági miniszter egy sajtótájékoztatón bejelentette, hogy olyan intézkedéseken dolgoznak, amelyek garantálnák, hogy az idénymunkások továbbra is beléphessenek Németország területére és a földeken dolgozhassanak. Ehhez alapvetően szigorú egészségügyi ellenőrzése lenne szükség.

a Lufthansa különjáratokon szállítaná a lezárt határok „felett” az idénymunkásokat Németországba. Fontolgatják azt a tervet, hogy minden egyes idénymunkás 70 napra kapna engedélyt.

Mivel egyre több étterem zár be, a válság legközelebb a gyümölcs- és zöldségtermelőket fogja érinteni – nem csak azért, mert hamarosan kevesebb terméket fognak eladni, hanem azért is, mert hiányoznak az idénymunkások, így félő hogy most a spárga majd az eper nagy része ott fog megrohadni a földeken.

sok vendéglős, akik hamarosan munkanélküliek lesznek, segíthetnének a gazdáknak.

Klöckner ennél is újabb ötletéről írt a Welt.

Németország engedje meg a migránsok, illetve a menedékkérők bevetését az idénymunkások helyett.

Jó lenne, ha a Németországban menedékjogot kérelmező emberek, akiknek nincs munkavállalási engedélyük, rövid időn belül mezőgazdasági munkát végezhetnének – írta Klöckner (CDU), Hubertus Heil (SPD) szövetségi munkaügyi miniszternek.

„A biztonságos származási országokból, például Albániából, Bosznia és Hercegovinából, Koszovóból, Észak-Macedóniából, Montenegróból, Szerbiából vagy Szenegálból érdeklődhetnének a mezőgazdaságban való munka iránt”

– javasolta neki. Ennek érdekében Klöckner már felvette a kapcsolatot Horst Seehofer (CSU) szövetségi belügyminiszterrel is.

