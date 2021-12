Pénteken délután az addigi eső eleinte havasesőre váltott délután 2 óra körül, majd a megye nyugati része felől egyre inkább havazásra váltott át. A megye nyugati részén, a magasabban fekvő tájakon már korábban is megmaradt a hoz délutántól pedig már az alacsonyabb részeken is kezdett kifehéredni a táj. Az utakon egyelőre nem maradt meg a hó, de ahogy estefelé hűl a hőmérséklet, egyre inkább várható, hogy latyakos, havas részekkel is találkozhatnak az autósok.