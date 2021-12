Elmondták, hogy bár nagyon precízen meg van szervezve minden, de azért mivel óriási távról van szó, mennek hegyekben, sivatagban, ezért sok ismeretlen van még így is az egyenletben. Kiemelték az afrikai országok gyakran változó szélsőséges politikai helyzetét is. A verseny szervezői jelenleg is kint vannak a különböző helyszíneken és útvonalakat terveznek. Felhívták a figyelmüket, hogy minden kijelölt pontnál célszerű lesz megállni, mert ha bármi változás, fejlemény van, akkor ott tudnak ezekről tájékozódni. Vassék pedig nem a verseny kategóriában indulnak, nekik az a lényeg, hogy teljesítsék a távot. Akárcsak minden más a sofőr személye is komoly taktikát igényel, de kidolgozták a működőképes megoldást.