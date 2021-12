A nemrég kiadott Madáratlaszban is szereplő felmérések szerint a telelő egyedek száma is csökkent az elmúlt húsz évben. Az egyik lehetséges ok, hogy ténylegesen csökken az állományuk, ezt pontosan nem tudjuk, de az is lehet, hogy a klímaváltozás miatt az északabbi területek is alkalmassá válnak a telelésre, és egyre kevesebben, csak a legzordabb vidékek madarai jönnnek el ide hozzánk.