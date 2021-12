Oldalunkon jelent meg néhány nappal ezelőtt egy videó, amin az látható, hogy egy Volkswagen személyautó az M80-as úton Körmend irányába haladva életveszélyes manőverrel, a dupla záróvonalat és a forgalom elől elzárt területet is átlépve előz. Nagyon kevésen múlt, hogy nem történt tragédia. A videó bejárta az országot, így eljutott a rendőrséghez is. Arról is írtunk, hogy az eset miatt a Körmendi Rendőrkapitányság Igazgatásrendészeti Osztálya szabálysértési eljárást indított az autós ellen.