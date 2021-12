- Abszolút politikamentesen lehetett tenni a városért, amit szerencsére a település kedvező anyagi helyzete is lehetővé tett. Répcelak akkor is a béke szigete volt, és ahogyan látom, ez most sincs másképp. Olyan kollégáim voltak mindig, hogy igazán könnyű volt polgármesternek lenni – nyilatkozta a cím átvételekor lapunknak.