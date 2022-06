Szendiszűcs István Új képek című kiállításának megnyitóján a házigazda szerepében Nagy Róbert polgármester a házigazda szerepében köszönti a népes közönséget, mint mondja, megtiszteltetés, hogy a faluház befogadhatta ezt a tárlatot. Rasperger József grafikus – úgy is, mint két lábon járó vasi képzőművészeti lexikon – tágabb kontextusba helyezve nyitja meg a kiállítást: saját, személyes élményeit mozgósítva idézi föl a több mint negyven évvel ezelőtti kezdeteket, amikor a neovantgárd nyitás nyomán Szombathelyen, a vasi képzőművészetben is föltűnt az az új utakat kereső fiatal generáció, amelynek képviselői Vasi Műhely néven szerveződtek csoporttá. „Szűcs Pisti” a 70-es évek elején könnyű kezű grafikusként tette le névjegyét a műhelyben, amelyet Vértesi Péter fogott össze. Szendiszűcs István pályáján fontos szerepet játszik a kerámia, az üveg, a fotó. Ahogy Rasperger József fogalmaz: bármihez nyúl, alkotás lesz belőle. Az Új képek címmel megrendezett kiállítást az invenciózus „újrahasznosítás” nyomán készült táblaképek uralják: Rasperger József felhívja a figyelmet a ragyogó színekre, a rétegek, a faktúrák szépségére és a jellegzetes Szendiszűcs-motívumokra. És arra is, hogy az időközben szintén mesés-színes műalkotássá változtatott parkerdei házikójában – a határon – élő-küzdő művész körül szerencsére mindig vannak barátok, támogatók, például éppen Sében, akik nem hagyják magára.



A vendégek között itt vannak (a teljesség igénye nélkül) Pozsonyiék, itt van Varga Ibolya a Szendiszűcs-képeket is rendszeresen ajánló szombathelyi Isis Galériából, hogyne lenne itt Konti Zoltán – csütörtökön együtt rakták ki a képeket, morgások és mosolyok közepette –, itt vannak Gediék. H. Nagy Kati azt mondja, különösen jó látni, hogy a régi házuk ablakkeretei keltek új életre Szendicsűcs István által.



Ezek a képek tényleg ablakot nyitnak erre a színes, sokszor mintha szomorú, mégis derűs és főleg szeretetre méltó világra, amely egyrészt Szendiszűcs Istváné, másrészt a miénk. Az ablak – határ, de összeköttetést teremt.



Az alkotó piros ingben fogadja a gratulációkat – és előbb-utóbb talán arra is rá lehet venni, hogy lássa el kézjegyével a képeit. Igaz, annyira felismerhető ez a kicsi, egyúttal végtelen birodalom, hogy a kézjegy csak ráadás. A Szendiszűcs-világban otthonos mackók egyszer csak idevarázsolják Tandori Dezsőt; de hiszen ők ketten egy kicsit mintha még hasonlítanának is (itt egy sapka, ott egy sapka). Itt egy mackó, ott sok mackó. A mackó mind kíváncsi, mondja Tandori: „(...) Ki tudja, épp hol ülnek, / Ki tudja, épp mit néznek; / De mert örökké nézhetik, / Becsukják néha a fél szemük, / S csak képzelik / EZT AZ EGÉSZET!”



Az Új képek című Szendiszűcs István-kiállítás június 26-áig, naponta 14-től 18 óráig tart nyitva a séi faluházban, a Szabadság utcában.