Ahogy arról korábban beszámoltunk, Czeglédy Csaba képviselő (független) vetette fel a hétfői közgyűlésen, hogy a négynapos munkahét bevezetésének ötletét a szombathelyi önkormányzatnál is fontolják meg. A képviselő javasolta megvizsgálni azt, hogy a polgármesteri hivatalban bizonyos területeken - ahol ez lehetséges - hat hónapos próbaidővel bevezethető-e a négynapos munkavégzés. Kitért arra is, hogy ezzel kompenzálni lehetne a városházán dolgozókat, továbbá szerinte a döntésnek munkahelymegtartó hatása is lehetne.

Szavazás formájában kérdeztük meg olvasóink véleményét a javaslattal kapcsolatban. A válaszadók mindössze 10% gondolta úgy, hogy ezzel kompenzálni lehetne a városházán dolgozókat. A többség, 31% egyébként nem vetette el a négynapos munkahét ötletét, viszont sokkal inkább indokoltnak tartja a fizikai munkát végzők számára. Szavazáson résztvevő olvasóink 23% egy fontos kérdésre világított rá, az ő válaszuk alapján ennek az ügyfelek látnák a kárát, hisz a pandémia óta egyébként is nehezebbé vált az ügyintézés a városházán. Persze azt sem szabad elfelejteni, hogy négynapos munkahét esetén a heti 40 óra négy napra oszlik el, válaszadóink 29%-a úgy véli, ha a városháza dolgozói eltudják fogadni, hogy egy napra több munkaóra jut, nem látják akadályát az egy nappal rövidebb hétnek.