A Savaria Történelmi Karnevál nyitónapján történt incidens irányította rá a figyelmet a Unita Armed Company Kft-re. Ismeretes, nyomdafestéket nem tűrő hangnemben küldték el a biztonsági szolgálat munkatársai a vendégeket hajnali 1 órakor a Borok utcájából. A szervező Savaria Turizmus NKft. ügyvezetője szerkesztőségünknek küldött válaszában a biztonsági szolgálatot ellátó kft. vezetősége nevében is bocsánatot kért az érintettektől múlt pénteken. Az ügyvezető akkori tájékoztatásából tudtuk meg: „Idén az Unita Armed Company adta a legalacsonyabb összegű ajánlatot, akik a rendezvény biztonsági tervében foglaltak alapján látják el feladataikat, alvállalkozók bevonásával”.

Már akkor is megírtuk: a szombathelyi cég 2020-ban az önkormányzat megbízásából buszmegállókat fertőtlenített, majd 2021-ben fűnyírási feladatokat látott el. Utóbbi kapcsán elmondható az is: 2021 márciusában a rendkívüli jogrendben Nemény András polgármesteri határozatban hagyta jóvá, hogy a Féhe Nkft. 15 millió forint helyett 4 millió 31 ezer forinttal magasabb áron szerződhessen a kft.-vel, így jóváhagyva az eljárás során kapott legkedvezőbb árajánlatot. A Féhe Nkft. és az Unita Armed Company Kft. között kötött vállalkozási szerződésben akadtunk az e-mail címre, ami egy körmendi weblaphoz vezetett: ez a unitaltd.com.

Forrás: Cseh Gábor

Gyorsan kiderült: a portál mögött több cégből álló hálózat húzódik meg, amiben csak az egyik a karnevál biztonsági szolgálatát ellátó vállalkozás. A honlap nyitólapján jellegzetes oroszlánfej fogadja a látogatót. A tevékenységi palettában takarítás, épületfenntartás, étkeztetés, zöldterület-rendezés és biztonsági szolgáltatás egyaránt szerepel. Bemutatkozójukban azt írják: „Mi a szolgáltatáskiszervezés új generációját képviseljük.” Majd Arisztotelészre hivatkozva „szerényen” közlik: „Olyasmit kell tudni, amit más nem tud”.

De mi lehet az, amit „más nem tud”, és aminek köszönhetően Szombathelyen az önkormányzati tulajdonú cégeknél, a legkülönfélébb területeken nyerheti el a megbízásokat a „Unita”?

Az említett honlap szerint a „Unita” egyik bázisa Körmenden a Bástya utcában található, a „Rólunk” menüpont alatt pedig egy a körmendi politikában jól ismert arcot, Wrzava Pálét találjuk. A politikus 2014-ben az MSZP-Együtt-DK-PM-MLP színeiben indult országgyűlésiképviselő-jelöltként Vas megye 3-as számú választókerületében, 2020-ban pedig a Demokratikus Koalíció körmendi közösségi oldalán tűnt fel arcképe, ahol „szervezőként” azt közölte: hogy a „szervezet vezetőség választására az előkészületeket megtettem”.

Forrás: Wrzava Pál Facebook-oldala

Wrzava Pál a közösségi oldalán megosztott információk szerint a Unita Armed Company Kft. biztonsági igazgatója. Egy képet is találtunk, ahol éppen Gyurcsány Ferenccel és a szombathelyi önkormányzat DK-s tanácsnokával, Szuhai Viktorral egy bábszínház logója előtt fotózkodtak; a kép 2020 júniusában került fel a Facebook-ra. A körmendi-szombathelyi együttműködés gyümölcsözőnek látszik. A Unita Armed Company Kft. egy ideje már a Falco KC kosárlabda-mérkőzésein is biztonsági szolgálatot teljesít. Így a körmendi cégháló honlapján megjelenő jellegzetes oroszlánfej ott díszeleg a Falco-meccsek biztonsági őreinek munkaruháján is. Ez is igazolja, a kosárlabdában sem szól minden a rivalizálásról, van olyan terület, ahol körmendi és szombathelyi szervezetek jól „együtt” tudnak működni.