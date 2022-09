- Az elhibázott brüsszeli szankciós politika miatt – amit a magyar balliberális európai parlamenti képviselők is támogatnak – jelentkező válság eredményeként a szombathelyi városvezetés megszorító csomagot jelentett be. Nemény Andrásék megszorító csomagja elsősorban a fiatalokat és az időseket érinti és élhetetlenné teszi a belvárost – fogalmazott Illés Károly frakcióvezető a szerdai sajtótájékoztatón, amit a Fidesz-irodában tartottak.

- Átgondolatlan döntések sorozata ez a megszorító csomag, ezért a Fidesz-frakció nem támogatja a csütörtöki közgyűlésen annak elfogadását. Emlékeztetett: 2019-ben a jobboldali városvezetés egy jó állapotban lévő, anyagiakban is bővelkedő költségvetést adott át a baloldali politikusoknak. Illés Károly szerint a Nemény András által irányított városvezetésnél rombolás, panaszkodás, kormányra mutogatás, mutyizás, a haveroknak pozícióosztogatás látható, most pedig itt a megszorító csomag.

Forrás: Cseh Gábor

- Nemény elhibázott döntéseinek árát ne a szombathelyiekkel fizettesse meg! - hangsúlyozta a politikus, aki példákat is említett: többmilliós végkielégítésekről, a „propaganda médiaközpont” 168 milliós költségvetéséről és a Fő téri wc csaknem 20 milliós felújításáról is szólt.

- Miközben Nemény András folyamatosan a kormány ellen uszít, a kormány a napokban döntött arról, hogy 320 millió forint pluszforrás érkezik a szombathelyi önkormányzathoz. A szabad felhasználású pénzt mire fordítják? - ezt a kérdést is feszegette Illés Károly, aki kitért arra is: Megdöbbentő, hogy miközben a szombathelyieket 600 forintos parkolási díjjal sarcolják, a polgármester és az alpolgármesterek által is használt városházi autók tankolására csak az elmúlt 3 hónapban 1,7 millió forintot költöttek.

- Nem tartjuk megalapozottnak a Savaria mozi bezárását, különösen most. Az őszi-téli hónapokban mutatják be a nagyszabású filmeket és ilyenkor van a mozinak a legtöbb bevételi forrása – erről már Horváth Gábor önkormányzati képviselő beszélt, aki rámutatott arra is: a Savaria Filmszínház bezárásával a polgármester lemond az itt üzemeltetett vendéglátóegység bérleti díjáról is: az havonta 1,2 millió forintra rúg. A mozi december 31-éig történő üzemeltetéséhez egyébként mintegy 8,5 millió forintra lenne szükség – tudtuk meg a képviselőtől, aki szerint ezt a forrást az Agora Savaria Kulturális és Médiaközpont Nkft.-n belül, az önkormányzati hetilappal kapcsolatos intézkedésekkel el lehetne érni.

Forrás: Cseh Gábor

Előzmények: