Akik még emlékeznek az egyetlen utcából álló „városrészre", azok tudják, hogy a múlt század közepén egyszerűen csak Nagykar utca volt a neve, ám a környéken élők mindig Karicsaként emlegették. Lehet, hogy sokan nem is értették a jelentését, ám az egyértelmű volt, hogy a hangzása eléggé pejoratív volt, nem csengett túl jól.

A név eredetét Dr. Tóth Endre is kutatta, aki többek között arra világított rá, hogy eredete Szombathely legrégibb magyar középkorban gyökerezik, sőt magánál a városnévnél is ősibb lehet. A Karicsa név Sabaria-Szombathely kora Árpád-kori történetének kutatásakor tűnt fel először. Sabaria az Árpád korban és később is a győri püspöké volt. Várában a püspök lakott, amikor birtokán tartózkodott. Először 1237-ből maradt feljegyzés arról, hogy a püspök egy ügyben döntőbíróként járt Sabariaban. Ez alkalommal említik először a Szűz Mária templomot. A régi templomot a 18. század végén bontották le: alapfalait a püspöki palota udvara takarja.

Ám egy település múltját nem csak a régi krónikák, oklevelek, régészeti leletek fedik fel, hanem olykor a helynevek is. Szombathelyen kiváltképp így van, hiszen egy a ritka települések közül, amelynek három, egymástól teljesen független neve volt: Sabaria, Szombathely és Steinamanger. Mindemellett számos helynév maradt ránk, amelyeket a Vas megyei helynévgyűjtés során rögzítettek. Ilyen helynevek között szerepelt 1556-ban a Várfölde, vagy más néven Pecsenyésföldek, amelyek Szombathely söptei határán húzódtak. Ezek a düllők azokat illeték meg, akik alaposan kivették a részüket a vár őrzésében. Az egykori besenyők pecsenyeg névváltozata alakult át pecsenyéssé. A névváltozat alakulását Pais Dezső mutatta be részletesen. A lényeg, hogy a vár őrzői olyan szabad besenyők voltak, akik a király szolgálatában álltak. Azaz feltételezhető, hogy Sabaria vára kezdetben nem lehetett a győri püspöké. Hiszen Magyarországon a királyi központok kivételével kővárak ekkor még nem épültek.

A Karicsa falusias jellege mindvégig megmaradt

Forrás: VN-archív

Mint ahogy arra Dr. Tóth Endre is rávilágított: ugyanilyen besenyők élhettek a vár közvetlen szomszédságában is. A kerek vár kapuja nyugat felé nyílott, azaz a Karicsa felé. Az ezen a területen elhelyezkedő házakban laktak a várban szolgálók: a besenyők és családjaik. A vár - amely köré később négyszögletes külső vár is épült- teljesen elválasztotta a vártól keletre fekvő várostól. Ezért is maradhatott el a településrész fejlődése, ezért maradhatott meg a falusias jellege, és emiatt is maradhatott fenn a Karicsa név.

Először a 16. században jegyezték fel, Karicsa és Karcsa névváltozatban. A régi török nyelvből származik, a Kárpát-medencébe sodródó besenyő néptöredék használta. A karicsaiak később is megőrizték valamiféle különállásukat a várostól, noha önálló községgé éppen Szombathely közelsége miatt nem fejlődtek, mint ahogy Perint és Szentmárton. Különállásukra utal, hogy Szombathely nyugati határában a 16. században feljegyezték a Karicsai erdőt. De besenyők nem csak itt éltek a közelben. Gyöngyösapáti (ma Gencsapáti) területén is létezett egy Besenyő nevű falu. Ám az itteni és a karicsai besenyők is eltűntek a kora középkorban. Vélhetően akkor, amikor a király Sabariát és a várat - mivel a vár szerepe a mélységben tagolt határvédelemben megszűnt – a győri püspöknek ajándékozta.

A lebontás előtt álló Karicsa a Magyar utcai híd felől nézve

Forrás: VN-archív

A besenyők elköltöztek, de a váraljai utca és a házak megmaradtak. Ezeket kősőbb a várszolgák és a várvédők használták. A 18. században az utcát már Kar-utca néven említik az írásos emlékek. A Karicsa szó végéről elhagyták a kicsinyítő képzőre hajazó toldalékot. Innen a későbbi Kiskar és Nagykar utca.

Maga a „városrész” az 1970-es évek első feléig létezett. Ekkor a negyedet átszelő utca neve Nagykar utca volt. A falusias jellegét végleges felszámolásáig meg tudta őrizni. Erre az időszakra az itt élők elköltöztek, meghaltak, a házaikat pedig lebontották, az utca képe átalakult. A múlt század elején a régi utcát, és a hozzá csatlakozó néhány Perint-parti házat hívták Karicsának. Öreg épületek sorakoztak az utca két oldalán. Némelyikük földbe süppedt: ablakai szinte a gyalogjárda szintjéről nyíltak. Az utca északnyugati sarkán Nepomuki Szent János szobra állt.

A Karicsa sorsát az egyre nagyobb ütemben fejlődő város; a korszerűbb intézményekre, épületekre igényt tartó megyeszékhely pecsételte meg. Ugyan a közterület, mint Nagykar utca ma is létezik, igaz, már csak sétálóutcaként. A területen – térben jócskán bővelkedő – diákvárost hoztak létre. Az utolsó megmaradt és még használatban lévő épületét 1981-ben bontották el a Magyar utcai híd szomszédságából, az utca délnyugati sarkáról. Ez volt a Haladás-klub borozó, amely előtte Marika vendéglő néven is működött. Vagy éppen a régi főiskolások nevezték viccesen „kihelyezett tanszéknek”.

A Karicsa helyén előbb főiskolai (1966), majd középiskolai kollégiumot (1974) építettek. A Megyei Művelődési és Ifjúsági Központ, mint intézmény már 1973-tól létezett a vasi megyeszékhelyen, ám csak 1980-ban költözött be az itt található új épületbe. Az ifjúsági negyed a kereskedelmi és vendéglátói szakképző iskolával és annak kollégiumával nyerte el végső formáját.

Aki többet szeretne megtudni a Karicsáról, annak érdemes fellapoznia Döme Zsuzsa: Karicsa című, a Szülőföld Könyvkiadó gondozásában megjelent könyvét, amelyet tavaly ősszel mutattak be.