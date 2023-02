A képviselő ezután kapott hideget-meleget a helyi baloldali politikusoktól, akik a többi között azért is kérdőre vonták, tett-e bejelentést a Szovánál, tudja-e, illetve, hogy kié a kuka.

Fotós: vaol.hu

- Kedden délelőtt elektronikus levélben jeleztem a Szova Nzrt. vezérigazgatója felé a problémát: a Szombathelyre érkező utasokat a Blaguss jegykiadó-automatája mellett ez a kép fogadja. Egyben kértem a hulladéktároló kiürítését - mondta el érdeklődésünkre Horváth Gábor. - Azt gondolom, ez nem méltó a vasi megyeszékhelyhez. Örömmel tapasztaltam, hogy szerda reggel a Szova NZrt. munkagépei és dolgozói takarították a területet, kiürítették a kukát.

Fotós: vaol.hu

A munkát látva pedig ma reggel már egyeztettem Kovács Cecília vezérigazgatóval, akinek megköszöntem a gyors intézkedést. Beszéltünk arról is, hogy a városi utcatakarítási programba be kell vonni a vasútállomás előtti területet, és nem csak a Széll Kálmán és a Vörösmarty utcákban kell ezt a feladatot elvégezni. Sokan megfordulnak ezen a részen, ezért is fontos itt jobban odafigyelni a köztisztaságra - tette hozzá Horváth Gábor.