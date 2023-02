Takó Gábor, Kemestaródfa polgármestere lapunk kérdésére elmondta, hogy a rezsiválság kialakulásával a település önkormányzata olyan helyzetbe került, hogy el kellett dönteni: vagy lekapcsolják időszakosan a közvilágítást, vagy egy költséghatékony megoldás keresnek. Ekkor jutott eszükbe a LED-es rendszer, amelyet korában Gasztonyban is kiépítettek kedvező konstrukcióban. - Nagy Miklós, gasztonyi polgármester adta meg a kivitelező telefonszámát, a cég szakemberei az ígért időpontban meg is érkeztek településünkre, hogy cseréljék a lámpákat.

Az oszlopokra 57 új LED-es lámpa kerül - tette hozzá Takó Gábor, aki arról is tájékoztatott, hogy a biztonságos közlekedés érdekében a forgalmasabb utcákba és az útkereszteződésekbe nagyobb teljesítményű lámpákat tesznek a szakemberek, a kevésbé forgalmas utcákba kisebb teljesítményű lámpatestek kerülnek. A közvilágítás korszerűsítésével a régi rendszerhez képest 50 százalékos energia megtakarítást tudnak elérni a településen. Az is különbség, hogy a korábbi lámpák sárga fénnyel világították be az utcákat, a mostaniak fehérrel.

A beruházás 8, 6 millió forintba kerül, de a településnek most egy fillért sem kell fizetni. - A korszerűsítés teljesen ingyenes, mert kedvező a konstrukció. Az áram megtakarításából bőven ki tudjuk fizetni az évi 660 ezer forintos törlesztőrészletet. A magyar kormány támogatja Kemestaródfa közvilágítási költségvetését, az 1,7 millió forintos éves normatív támogatás mellett 2,8 millió forintos kiegészítő forrással, tehát összesen 4,5 millió forinttal egy évben. Ebből az összegből a LED-es lámpákkal bőven kijövünk, sőt még az évi 660 ezer forintos törlesztőrészletet is bele tudjuk tenni. Így lesz a mostani közvilágítás korszerűsítés teljesen ingyenes - mondta zárszóként a polgármester.