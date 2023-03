A köznevelési intézmények, a védőnői szolgálat, a rendőrség, az ügyészség, a bíróság, az önkormányzat, a gyámügy munkatársait várták a találkozóra. Az észlelő- és jelzőrendszer egy ágazatok, intézmények, szakemberek és magánszemélyek közötti együttműködés, melynek célja a problémák, a veszélyeztető tényezők, a krízishelyzetek észlelése és jelzése a gyermekjóléti szolgálat felé. Sárvár annyira szerencsés helyzetben van, hogy nemcsak a gyermekek esetében, de a felnőttek, elsősorban az idősebbek esetében is működik a rendszer. A szakmai tanácskozáson a sárvári önkormányzat képviseletében Szabó Zoltán alpolgármester vett részt. Az éves szakmai tanácskozáson Barasics Katalin, a Család és Gyermekjóléti Szolgálat szakmai vezetője köszöntötte a sárvári észlelő- és jelzőrendszer tagjait a gondozási központban.

- A család és gyermekjóléti szolgálatnak az egyik elsődleges feladata az észlelő- és jelzőrendszer működtetése. Ezeken a szakmai tanácskozásokon értékeljük az elmúlt év tevékenységét, megnézzük, hogy milyen problémák voltak az adott településen, mik azok, amik javításra várnak, mennyire tudott jól működni a jelzőrendszer, mennyire tudott hatékonyan reagálni a gyermekjóléti szolgálat. Ez egy visszacsatolást jelent a szakma, a fenntartó és a lakosság felé is – mondta el Barasics Katalin szakmai vezető.

- Tavaly gyermekekkel kapcsolatos írásbeli jelzés 37 esetben érkezett, felnőttekkel kapcsolatban pedig 38 jelzés volt. Gyermekek esetében elsősorban a köznevelési intézményektől kaptunk jelzéseket, a magatartási, viselkedési problémák azok, amelyek már az általános iskolában jellemzőek, továbbá szülői elhanyagolás, szülői nevelési hiányosságok miatt jeleztek nekünk. A felnőtt lakosságot tekintve pedig rendszeres kapcsolatban állunk a sárvári kórházzal. Egy kollégánk kijár az intézménybe, és kórházi szociális munkát végez. A betegeknek és a hozzátartozóknak nyújt segítséget akár egy ellátás felé irányításban, akár rokkantosítási ügyek intézésében vagy a hozzátartozók felkutatásában – sorolta Barasics Katalin.

A szakmai vezető tájékoztatója végén értékelte is a jelzőrendszer működését.

- Rendszeres kapcsolat van a jelzőrendszeri tagokkal, havonta találkozunk, a velünk kapcsolatban lévő gyermekek ügyét folyamatosan megbeszéljük, mindig van mit fejleszteni, közös társadalmi felelősségünk mindannyiunknak a gyermekekre való odafigyelés. Mindenkit arra biztatok, ha veszélyt észlelünk, akkor merjünk jelezni a központ felé, mi azon vagyunk, hogy a problémákat kezeljük és orvosoljuk – zárta gondolatait a Család és Gyermekjóléti Szolgálat szakmai vezetője.

A szakmai tanácskozáson a sárvári önkormányzat képviseletében Szabó Zoltán alpolgármester vett részt. - Sárvár város önkormányzata számára nagyon fontosak a gyermekek és az idősek is, ezért nagyon fontos, hogy a velük foglalkozó szervezetek jól működjenek. Azt szeretném, ha ez a jelzőrendszer minél ritkábban jelezne be, de ha szükség van rá, akkor az illetékes szervek gyorsan tudjanak reagálni, és tudják megvédeni a gyermekeket is és az idős embereket is – húzta alá Szabó Zoltán alpolgármester.

A Sárvári Gondozási és Gyermekjóléti Központ Család és Gyermekjóléti Központja a krízis helyzetbe kerülők, a segítségre szorulók számára készenléti szolgálatot is működtet, amely a 06 30 196 99 26-os telefonszámon hívható hétköznapokon 16:30-tól másnap 7:30-ig, illetve hétvégén és ünnepnapokon egész nap.