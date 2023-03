Gyerekelőadások régóta készülnek a celli Koptik Odó utcában (akár bérletrendszerben is), ahogyan a kamaszok megszólítása, a tantermi előadások világa sem idegen a Soltis Lajos Színháztól, ahol több drámapedagógus dolgozik.

Most azonban még egyet lépni készül a társulat, méghozzá a legkisebbek felé. A környéken a szombathelyi Mesebolt Bábszínházban és a győri Vaskakas Bábszínházban van komoly hagyománya a 4 éven aluli korosztályt megszólító előadásoknak, ami nem véletlen: a tárgyjáték szorosan hozzátartozik ehhez a világhoz. A Koptik Odó utcai színházban pedig korábban több csecsemőszínházi produkció vendégeskedett – az egyik győri vendégjátékban éppen azt a Bora Leventét láthattuk, aki egyfelől régóta szívesen fogadott vendég és alkotótárs Celldömölkön, másfelől meg most az ő rendezésében készült el a Soltis Színház első, kifejezetten kicsiknek szánt bemutatója, sőt a szövegkönyvet is ő jegyzi.