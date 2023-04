A különleges bánásmódot igénylő tanulók is kapjanak lehetőséget az eredményes szereplésre, jussanak sikerélményhez és mutathassák meg, hogy ők is tehetségesek – ezzel a szándékkal szervezett csapatversenyt tavaly és most idén is a Hatos. Hétfőn délelőtt Molnár Krisztina intézményvezető üdvözölte az aulában a diákokat és felkészítőiket a szombathelyi Bercsényi és Váci, a jáki, csehimindszenti, táplánszentkereszti, őriszentpéteri, rumi és vépi általános iskolából. Tancsics Anett és Hende Dóra gyógypedagógusok hozták tető alá az idei versenyt is.

Forrás: Unger Tamás

Előbbi visszakérte két iskola képviselőitől a tavaly elvitt vándorkupákat, majd a részletekről beszélt. A Hatpróba elnevezés szerint a hat-hat feladat a matematika, helyesírás, szövegértés, történelem és természettudomány részképesség-területeken mérte fel a gyerekek tudását. A lapokba belenézhettünk: volt köztük szómatek, írásbeli osztás titkosírást megfejtve, szoba-hőmérsékletű anyagokat kellett csoportosítani halmazállapot szerint és egy kis csavarral a trópusi esőerdő élőlényeit felismerni. Az 5-6. osztályos csapatok az aulában, a 7-8. osztályosok egy külön teremben töltötték ki a feladatlapokat hatvan perc alatt.

Az idén is éremmel távozott és jutalmat kapott mindkét korcsoport első három helyezettje. Az 5-6.-os kisdiákok közül a Táplánszentkereszti Apáczai Csere János Általános Iskola csapata végzett az első helyen, második lett a szombathelyi Váci Mihály Általános Iskola és AMI, harmadik a szombathelyi Bercsényi Miklós Általános Iskola. A 7-8.-os korcsoportban abercsényisek nyertek, második lett a házigazda Hatos-iskola, a képzeletbeli dobogón harmadikok a Jáki Nagy Márton Általános Iskola tanulói.