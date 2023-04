Megbarnulnak és kiszáradnak – az elmúlt évek aszályainak nagy vesztesei a fenyők, a tuják. Vépet sem kerülte el a jelenség – sok elszáradt növényt kellett kivágniuk a város bejáratánál, a temetőben, hallottuk a vezetőtől, aki elmondta: míg korábban nehézkesen oldották meg a feldolgozást, egy tavalyi pályázatnak köszönhetően egy kis méretű darálógépet tudtak beszerezni, ami megkönnyíti a dolgukat. Ahol kivágják, ott mindjárt feldarabolják a fákat, tujákat és az ágakat ledarálják. A darálékot pedig mulcsként használják: a főtéren a rózsák alá rakják, ami gátolja a gyomosodást és kevésbé engedi, hogy kiszáradjanak a növények.

Ugyanígy az országfásítási programban korábban elültetett harminc darab ezüst hárs tövét is alaposan bemulcsozták. A Vasút utca végén lévő fagerenda-borítású híd mezőgazdasági földekhez vezet ki – az utóbbi időben sáros volt és kissé elhanyagolt. A gameszosok fémlemezzel borították be, a földes utat pedig beterítették cserépzúzalékkal. A focipályák mögött kisebb edzőpályát alakított ki a Vép VSE – ott a betonozásban, oszlopállításban segédkeztek.

A sportbüfé melletti réten eltávolították a telepíthető rendezvénysátor lebetonozott, -csavarozott talpait és befüvesítették a terepet – könnyebben karbantartható így a terület. A darálóval együtt a pályázatban beszereztek egy praktikus nulla fordulókörös fűnyírótraktort is, amivel a magasabb és vizes füvet is könnyű nyírni. Traktorral, szárzúzóval, kézi és damilos fűnyíróval is nyírják a füvet városszerte. Mellette a főtér díszágyásainak gyomtalanítása is munkát ad a gamesz dolgozóinak.