A közel hatvan szikvizes üveg között láthatunk háborús időkből maradt kerámiabetétes szódásüveget – akkoriban kevés volt a fém, legalábbis a hadiipar használta fel jórészt. A Trianon utáni, revíziós üveg kuriózum, országos szinten is ritkaság, nem sok maradt fenn belőle. A háromfelé ágazó sárkányfejes csőrnek története van – hívja fel a figyelmet Kovács Gábor. Amint kiderül, a hazai szikvízgyártáson belül egy sarokpont volt.

A 19. században még gyógyszerészek és „vegytudorok” készítették a szénsavas vizet – Magyarországon Jedlik Ányos bencés szerzetes, természettudós találmánya nyomán, aki úgy alkotta meg a maga szódagépét az 1820-as években a győri gimnáziumi szertárban, hogy nem ismerte a nemzetközi történelmi előzményeket. Mindenesetre a savanykás vizet, amelynek pezsgését a széndioxid adta, nem csak szomjoltóként kedvelték meg az emberek, hanem gyógyszernek tekintették.

– Egy öreg szódás mesélte, hogy a szódásüveget egyes orvosok beöntéshez is használták – tudtuk meg Kovács Gábortól. Ennek híre ment, és tiltakozni kezdett a szikvizes szakma. Egy gyógyszerész nagy nyilvánosság előtt is követelte, hogy az addig forgalomban lévő szifonfejeket cseréljék ki, alakítsák többágúvá, hogy a szerkezet ne legyen alkalmazható beöntéshez. Panaszának helyt adtak, és királyi rendeletbe foglalták az 1900-as évek elején. Ekkor alkották meg az elágazó – rózsás, sasos, sárkányfejes – kiöntőcsöveket.

A kiállításban a falubeliek által behozott szifonok között sok a 60-as, 70-es, 80-as évekből való, a legkülönbözőbb formájúak; hoztak be ajándékba felújított régi szódásüveget is. A mai fiatalok számára már patronos szifon is régiségnek számít, pedig valamikor a gyerekeknek élményszámba ment patront cserélni, hallgatni, ahogy betekeréskor pisszen, és szörpöt készíteni a friss szódával. A 20. század második felében általános volt a családokban hűtőszekrény tetején a tálca, rajta a szifon és a szörpös üveg, ezek még a nyaraláskor is nélkülözhetetlen kellékek voltak.

Úgy tűnt, hogy leáldoz a napja a szódának, mikor a patronok cseréjét 2019-ben megszüntették az élelmiszerboltokban. Akkor voltak, akik áttértek a palackos buborékos ásványvíz vásárlására: Ez a fordulat kedvezett a szikvízkészítőknek is.