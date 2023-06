Mi a teendő, ha vaddisznóval találkozik a városban?

Már többször is hírt adtunk arról, hogy Szombathely belterületén is feltűntek a vaddisznók, legutóbb az uszodánál és a Jókai park környékén is találkozni lehetett a kicsit sem veszélytelen vadállatokkal. Az ügy komolyságát jelzi, hogy a elejtett 15 állat mellett a hónap végén újabb nyolc disznó kilövésére adtak ki engedélyt. De mit tegyünk, ha összetalálkozunk velük? A vadászmester válaszol.