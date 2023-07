A kanócos puskák voltak a legelterjedtebb fegyverek az 1600-as években, előállításuk könnyű volt. A cső elején helyeztek be a lövedéket, es salétromba áztatott kötéldarabot helyeztek a sárkánybaknak nevezett elsütő szerkezetbe. Hátránya az volt, hogy a kanócot izzítva kellett tartani, de például éjszaka az izzás elárulhatta a katonák helyzetét. Bemutatták még az ún. kereklakatos szerkezetű puskát, amelyet egy kulccsal kellett felhúzni. Hasonlóan működött mint egy öngyújtó. Előnye, hogy hosszú ideig tűzkész állapotban lehetett tartani. A kor szintén népszerű fegyvere a szakállas puska volt, amit nehéz lőfegyverként a várharcokban vetettek be. Nevét a cső elején lévő vasdarabról kapta, amelyet a várfalba akasztottak be.