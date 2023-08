Dr. Kalocsai Péter ajánlott fel mintegy 1000 gyöngyike virághagymát, amit elültethettek a Keleti Városrészért Egyesület szervezésében civilek - tudtuk meg Németh Krisztiántól, a szervezet elnökétől. Szombaton az eső nehezítette ugyan a munkát, így is sikerült 600-700 hagymát a földbe helyezni a Zanati úton a Sas utca és a vasúti híd közötti területen. A többit majd egy másik alkalommal ültetik el.

- A célunk az, hogy azok a turisták, városba érkezők, akik a hajléktalanszálló előtt elautóznak, pozitív képet is kapjanak Szombathely e részéről. A virágosításhoz örömmel csatlakoztak szülők, gyerekek egyaránt, mintegy 20-22-en vettek részt az akciónkban. Egyébként is az a tapasztalatom, hogy a közösségi célokért szívesen tesznek a környéken lakók - hallottuk Németh Krisztiántól. Hozzátette: az iskolakezdés előtt, augusztusban szeretnék a Nyitra Utcai Általános Iskola kerítését is lefesteni, ehhez is érkezett már felajánlás: a festékanyag rendelkezésre áll.