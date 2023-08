„Anya, forduljunk meg és menjünk haza!” - kérlelte édesanyját egy kisfiú karneváli tömegben. Pedig ez csak a szokásos forgatag, a karnevál emberemlékezet óta hatalmas embertömegeket vonzott. Az idei talán annyiban más, hogy éppen egy hőhullámot élünk meg, éjszaka sem hűl le a levegő. A szombat esti felvonulás után pedig valóban „elszabadult a pokol”.

A legnépszerűbb helyszín, a Borok utcája annyira telt meg a felvonulás utáni percekben, hogy bizony mozdulni sem lehetett. Feltehetően a Zsidó udvarban fellépő Péterfy Bori vonzott még rengeteg embert erre a helyszínre, akik aztán a nagy melegben hirtelen a borok és a pálinkák után nyúltak. De a Sörtér tovább fokozta azt az élményt, hogy itt bizony jó darabig se előre se hátra. Nem rossz hír ez, hiszen a karnevál messze földön híres, jártunkban-keltünkben német, cseh, angol és lengyel hangokat is hallani lehetett.

Egy jó fröccsért azért már időben sorba kell állni, sokan feltankolnak, hogy ne kelljen órákat várni a frissítőre. A Sörtér első ránézésre emlékeztetett a müncheni sörfesztiválra, a hosszú fapadok mellett önfeledt sörözés zajlott egész éjjel. Azért, ha valaki a felvonulás után szeretett volna enni-inni, akkor a türelem nagy erénynek számított. A tömeg általában arctalan és embertelen is – mondják, ezúttal feltűnt, hogy mindenki udvariasan viselkedett, a kisebb ütközésekből is legfeljebb egy „bocsi, mi is inni szeretnénk, de gyertek” lett. A karnevál tehát továbbra is jó móka, igazi népünnepély, és továbbra is a Borok utcája az egyik legnépszerűbb helyszín. Talán nem véletlen.