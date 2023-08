A bajnokok kenyere hagyományos technológiával készül, a széles közönségnek szánják: alapja a durumkovász, rozsmaláta és a teljes kiőrlésű liszt. – Magas beltartalmi értékkel, magas fehérje- és rosttartalommal rendelkezik. Az ilyen típusú kenyér jól beilleszthető bármelyik sportoló étrendjébe és egy kimerítő edzés után kellemes teltségérzetet biztosít – tudjuk meg a szakembertől. Formájában sem mindennapi a kenyér: a kosárlabdaalakot megidéző bevágás teszi egyedivé, utalva a szombathelyi kosarasok idei történelmi győzelmére, a címkén pedig megtalálható a csapat logója. A vekni nagy odafigyeléssel készül: kézműves üzemben, kövön sütik a legjobb minőség érdekében. A bajnokok fitt kenyere 100 százalék vadkovásszal készülő, a hagyományokat tiszteletben tartó kenyér. Mintegy 36 óráig hidegen érlelik, ennek köszönhetően még jobban emészthető és tápláló.

Forrás: Unger Tamás

Ebben a méretben, kiszerelésben most csinálják először, de nem utoljára, hiszen a későbbiekben is kapható lesz a kenyérházban. Aztán arról beszélgetünk: amit lehet, igyekeznek helyi, regionális szinten beszerezni, például a kenyérlisztet is környékbeli gazdaságból hozzák. Néhány különleges alapanyag azonban külföldről érkezik: a vadkovász például a dél-olaszországi Altamura régióból származik. Ez a régió már a római korban is ismert volt a kenyereiről. A tapasztalatok szerint egyre bővül azok köre, akik keresik a helyben készült, egészséges élelmiszereket. Ma már kijelenthetjük, hogy a 100 százalékos vadkovászos kenyerek megtalálták helyüket Szombathelyen. Ennek nagyon örülünk, nekünk ez társadalmi missziónk is, amit nemcsak élelmiszermérnökként, hanem szombathelyi polgárként is támogatunk – fogalmaz Debreczeniné Roznár Petra.