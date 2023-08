Immár hagyományosan rendezett búzagyűjtő napot és aratófesztivált a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara Vas Vármegyei Szervezete. A szerdai vépi eseményen felszólalók nemcsak köszönetet mondtak a vasi gazdák terményadományáért, hanem a Magyarok Kenyere - Tizenötmillió búzaszem program által jelképezett nemzeti összetartozás lélektani fontosságáról is beszéltek.

Egy tonnáról ezer tonnára nőtt a Magyarok Kenyere programban felajánlott búzamennyiség az elmúlt több, mint egy évtizedben - tudtuk meg Papp Györgytől, a Vas Megyei Gazdakörök Szövetségének elnökétől, aki szólt arról is: Vasban két gyűjtőponton - Vépen és Körmenden - várják még az adományokat.

Fotó: Unger Tamás

- Tíz tonnáról ezer tonnára eljutni óriási teljesítmény - ezt már Majthényi László, a Vas Vármegyei Közgyűlés elnöke jelentette ki. Úgy folytatta: - Ez a program azonban elsősorban nem a tonnákról, a mázsákról szól, hanem a lelkünkről, az összetartozásunkról itt, a Kárpát-medencében. Egy régi közmondást is hallhattunk: Ha paraszt nem volna, kenyér se volna - hangzott el, majd az elnök rámutatott: a '60-as-70-es és '80-as években komoly energiákat fordítottak arra, hogy a "paraszt" szó pejoratív jelzővé váljon, feladatunk az, hogy ismét megfelelő jelentéssel bírjon a szó. A parasztnak volt öntudata, tudása, hogy a földet megművelje, és hogy családját minőségi élelmiszerrel lássa el - emlékeztetett.

Köszönete mellett elismerésének is hangot adott beszédében Jakab István, az Országgyűlés alelnöke, a MAGOSZ elnöke. Bejelentette: bár Vasban még 80 százalék alatt áll a betakarítási arány, már most látszik, hogy itt a hektáronkénti termásátlag jócskán meghaladja az országos átlagot: jelenleg 7,1 tonna hozamot mutatnak az eredmények vármegyénkben. Ehhez képest az országos átlag 5,6 tonna körül mozog. Szólt azokról a nehézségekről is, amik az elmúlt években komoly kihívások elé álították a gazdákat: a Covid-járványt, a szomszédban zajló háborút, az árrobbanást, majd az évszázad aszályát is említette. A Magyarok Kenyere program kapcsán azt is elmondta: több mint 8000 adományozó csatlakozott múlt évben, és csaknem 500 segélyszervezet közreműködésével több, mint 100 ezer rászorulón tudtak segíteni. A MAGOSZ elnöke külön megköszönte azokat az adományokat, amiket ezen felül Kárpátaljára el tudtak juttatni.

A Magyarok Kenyeréhez a búzaösszentést Szolnokon rendezik majd meg, ahova a határontúliak és a diaszpórákban élők felajánlásait is várják.

Ezután Fekete Szabolcs Benedek szombathelyi segédpüspök megáldotta a vasi gazdák által felajánlott búzát.