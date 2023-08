A tervezett ütemben épül az Egészségház és a Jégcsarnok közötti területen az új mentőállomás. Elkészültek az alapszerelések, belül már láthatók a kifestett helyiségek, javarészt felkerültek a hidegburkolatok, a következő fázisban rakják fel a melegburkolatokat és szerelik fel a szanitereket. A homlokzatszigetelés van most folyamatban – ott a következő lépés a színezés lesz, tájékoztatott Básthy Béla polgármester, aki Ágh Péterrel, a térség országgyűlési képviselőjével járta be a napokban a területet. Mint ismert, az ingatlanon belül aszfaltozott belső út és térkövezett parkolók létesülnek. Kialakították a belső parkolókat, most végzik a garázsok kijáratai előtti földmunkákat.

Már csak az aszfalt hiányzik az útról, és a kerítés. A telekhatáron körben kerítés épül, bejáratként egy öt méter szabad átjárási méretű tolókaput és személyi bejárati kaput is terveztek. A mentőállomás megközelítésére új városi utat létesítenek a meglévő Gábor Áron utcai aszfaltozott út folytatásaként. A másik közút pedig rácsatlakozik a Deák Ferenc utcára, így a kiszálló mentők részére két riasztási útvonalat is biztosítanak. A polgármester itt is a munkák előrehaladásáról számolt be: közműfejlesztések történtek, kiépítették a csapadékvízelvezetést. Látható (szerkezetkész) már az útvonal, amelyen a mentők két irányba – a Spar felé, illetve a Deák Ferenc utcán a Balog-iskola felé is – kikanyarodhatnak, hogy a lehető legrövidebb úton tudják megközelíteni a betegeket.

Ágh Péter a beruházással kapcsolatban elmondta: – A háború és a szankciós infláció miatt számos fejlesztést újra kellett gondolni, el kellett halasztani. Ezért is nagy dolog, hogy sor kerülhetett kormányzati támogatásból a mentőállomás megépítésére, amiért sokat lobbiztunk Básthy Béla polgármesterrel. Ennek egyik fontos eleme, hogy a kormány által biztosított forrás arra is lehetőséget ad, hogy a kapcsolódó utat is kiépíthessük. Mindez jól kiegészíti azt a munkát, amelyben az utakra, járdákra, parkolókra több milliárd forintot fordíthattunk Kőszegen ebben a ciklusban az Orbán-kabinet döntése révén. Sok lépést tettünk meg az itt élőkért közösen, az itt élőkkel összefogva, de még sok feladatunk és célunk van. Mint ismert, még 2021-ben született döntés a 600 milliós kormánytámogatásról, akkor jelentette be Ágh Péter országgyűlési képviselő, hogy új mentőállomás épülhet az Egészségház és a Jégcsarnok között.