Frissítés!

Nemény Andrásnak a DK politikusai megígérték: pártpolitikamentes lesz az önkormányzati választás - tudtuk meg Tóth Kálmán, a szombathelyi baloldali frakció frakcióvezetőjének közleményéből.

Reagált a szombathelyi közgyűlés baloldali frakciója a Fidesz csütörtöki közleményére. Azt írták:

"Felszólítjuk a szombathelyi Fideszt, hogy fejezze be a gyűlöletkeltést és végre kezdjen el a városért dolgozni!" Hozzátették: "Dr. Nemény András polgármester, ahogyan a többi párttól, úgy a Demokratikus Koalíció országos vezetőitől is azt kérte - és erre ígéretet is kapott -, hogy az önkormányzati választások legyenek pártpolitika-mentesek".

Mint arról lapunk is beszámolt: Nemény András szerdán a városházán fogadta Gyurcsány Ferencet és a Demokratikus Koalíció országgyűlési frakcióját. A találkozó hírére a Fidesz szombathelyi frakció közleményben reagált. "Gyurcsány Ferenc úgy gyalogolt be a polgármesteri hivatalba, mintha a hűbérbirtokát látogatta volna meg. Nemény András polgármester arcán hűbéresi mosollyal, megalázva tűrte ezt, mert tűrnie kellett" - írták, majd úgy folytatták: "Vajon miért pózolt Nemény megtörten Gyurcsánnyal, és Gyurcsány mit üzent ezzel az arcátlan lépéssel a szombathelyieknek? A válasz egyértelmű. Nemény András megválasztásával Szombathely tényleges ura Gyurcsány Ferenc lett, ő az ellenzék vezetője" - olvasható a közleményben.

A Fidesz-frakció arra is utalt: a polgármester "két százalékos MSZP-s politikusként súlytalan, és egyet tehet: kiszolgáltatja Szombathely erőforrásait a DK-nak". A kormánypárt politikusai szerint a döntéseket Czeglédy Csaba hozza meg, Nemény András pedig átveri a szombathelyieket, amikor egy 2 százalékos párt alelnökeként civil álarcot húz. "Nemény András tehát nem játszik tiszta lapokkal. Ez most újra nyilvánvalóvá vált, de ez az út zsákutca. Olyan zsákutca, amelynek a túlsó végét Gyurcsány Ferenc állja el" - közölte a Fidesz szombathelyi frakciója.