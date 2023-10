A hőmérséklet csökkenésével, a hajnali fagyok beköszöntével az útviszonyok és a látási viszonyok is megváltoznak, ezért ez az időszak tudatos felkészülést igényel a közlekedés minden résztvevőjétől. Komoly veszélyforrásnak számít a látótávolság csökkenése és a csúszásveszély, ezért kérjük, hogy megfelelően felkészített járművekkel vegyenek részt a közúti forgalomban – adta ki a figyelmeztetést a Vas Vármegyei Rendőr-főkapitányság. Az úttestre lehullott falevelek szintén jelentős közlekedésbiztonsági kockázatot jelenthetnek: nedves időben olyan csúszóssá válhat tőlük az út, mintha jég borítaná be, továbbá a levelek eltakarhatják a közúti jelzéseket, elfedhetik a burkolat esetleges hiányosságait, közöttük a mély kátyúkat is.

Forrás: Cseh Gábor

A Magyar Autóklub az idei évben is támogatja a rendőrséggel karöltve a Látni és látszani kampányt. A civil szervezet Csaba úti vizsgaközpontjában jártunk, ahol Galambos László vezető elmondta: a világítást, a fényjelző berendezések, az ablaktörlő és az ablakmosó folyadék állapotát, valamint a kötelező felszerelések meglétét ellenőrzik az akcióban. Jó tudni: ha a fényszórók csak egyetlen fokkal is feljebb hordanak a kelleténél, a szembejövő gépjármű vezetőit húszszor jobban vakítják. Ha a fényszórók csak egyetlen fokkal is lejjebb hordanak, a világítás hatékonysága huszad részére csökken, ami 30 méteres látáscsökkenést jelent. A szennyezett fényszóró pedig világítási teljesítményének legalább 30 százalékát elveszíti. A látás minőségét többek között befolyásolhatják a szélvédőre rakódott különböző külső és belső szennyeződések is.

A szakember felhívta a figyelmet az autók téli átvizsgálásának fontosságára is, ebbe többek között beletartozik az alsó futómű, a fék és a fenéklemez és az abroncsok ellenőrzése. Hangsúlyozta: – Ha a napi középhőmérséklet 7 Celsius fok alá csökken, téli gumi használata ajánlott. Annak lágyabb a szerkezete, sűrűbb a mintázata, ezáltal hidegben jobb a tapadása. A nyári gumi ez alatt a hőmérséklet alatt rideggé válik és jelentősen megnő – akár duplájára is – a fékút.

A személy- és haszongépjárművek, valamint a motorkerékpárok vezetői ellenőriztethetik járművük láthatóságért felelős alkatrészeit és a szélvédőt december 3-ig a Magyar Autóklub szervizpontjain Az átvizsgálást előzetes bejelentkezés alapján, szabad kapacitásuk függvényében vállalják.