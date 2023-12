Közeledik az év vége, már minden az ünnepek meghittségéről szól, majd elbúcsúzunk 2023-as évtől, és köszöntjük 2024-et.

Ahogy a korábbi években, úgy idén is egy kis múltidézésre invitáljuk olvasóinkat. Összegyűjtöttük portálunk legolvasottabb írásait, aminek a segítségével felidézhetik, hogy milyen is volt a 2023-as esztendő. Vegye fel a múltbalátó szemüveget, és tartson velünk.

Év végéig minden nap egy-egy hónapot mutatunk be, egészen január elsejével bezárólag. Kategorizáltuk a legolvasottabb cikkeink listáját, hogy különbféle tartalmak közül válogathassunk. Nézzük meg, tehát mik történtek 2023 augusztusában…

Az első - A víz lett az úr Vas vármegyében: döbbenetes állapotok az áradások miatt

Augusztus elején pusztítót árhullám érte el vármegyénket, vizeink számos településen kiléptek a medrükből és vittek mindent, ami az útjukba került. Munkatársaink végig a helyszínről tudósítottak olvasóink számára. Így elsőkézből, az események középpontjából szolgálhattunk friss információkkal, fotókkal és videókkal a vízzel küzdő településekről. Egész nap sokkoló felvételek érkeztek szerkesztőségünkbe. Mikor már látszott, hogy nagy mennyiségű víz fog lezúdulni a Rábán, állandó járőrszolgálatot rendeltek el Körmendnél és Szentgotthárdnál is. Több településen is megkezdték az árvízvédelmi munkálatokat, a lakók együtt hordták a homokzsákokat. Szombaton délután lezárták a Rába-hidat Körmenden. A híd legsúlyozására is szükség volt.